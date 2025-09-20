Verkkouutiset

Turun oikeustalo. LEHTIKUVA / RONI LEHTI

HS: Laki ohjasi julkaisemaan irtisanomistapauksen netissä

  • Julkaistu 20.09.2025 | 10:26
  • Päivitetty 20.09.2025 | 10:26
  • Työelämä
Hyvinvointialueiden on lain nojalla julkaistava hallinto-oikeuden päätökset verkkosivuillaan.
Erikoinen yksityiskohta hyvinvointialueita koskevassa laissa voi johtaa yksittäistä työntekijää koskevan irtisanomistapauksen yksityiskohtien päätymisen nettiin kaikkien nähtäville. Asian nosti esiin Helsingin Sanomat.

Kyse on tilanteesta, jossa hyvinvointialueiden on lain nojalla julkaistava hallinto-oikeuden päätökset verkkosivuillaan.

Esimerkkitapauksessa Varsinais-Suomen hyvinvointialue irtisanoi opetuskoordinaattorina työskennelleen naisen. Nainen valitti irtisanomisesta Turun hallinto-oikeuteen, mutta valitus hylättiin. Lain nojalla hyvinvointialue julkaisi koko päätöksen nimineen verkkosivuillaan.

Professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta huomauttaa HS:lle, että käytäntö on ongelmallinen. Voutilaisen mukaan käytäntö voi olla ristiriidassa EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa ja nostaa työntekijöiden kynnystä hakea oikeutta.

– Haluaako ihminen tuoda oman irtisanomisensa nimellään julkisuuteen reposteltavaksi vai tyytyykö hän kohtaloonsa, Voutilainen sanoo HS:lle.

Laki antaa teoriassa koko hyvinvointialueen väestölle mahdollisuuden valittaa joistain hallinto-oikeuden päätöksistä, mikä Voutilaisen mukaan on perusteetonta.

