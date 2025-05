HS: Kuntosali haluaa kuvata asiakkaansa

Kuntosaliketju Elixia vaatii jatkossa asiakkailtaan kuvallista tunnistautumista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Ketjun asiakkaiden pitää käydä valokuvauttamassa itsensä kuntosalin vastaanotossa 11. elokuuta mennessä. Jos asiakas kuvauta itseään, hän ei enää jatkossa pääse ketjun kuntosaleille.

– Jäsenyyttä ei irtisanota, mutta sisään ei vaan pääse, ketjun maajohtaja Aleksi Virkkunen sanoo HS:lle.

Elixia perustelee uutta käytäntöä turvallisuudella ja väärinkäytösten estämisellä.

– Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä saisi kukaan muu käyttää. Tämä on myös turvallisuusasia, että tiedetään, keitä meillä on keskuksissa sisällä, Virkkunen toteaa.

Maajohtajan mukaan valokuvia käsitellään gdpr-asetusten mukaisesti. Virkkusen mukaan niihin pääsevät käsiksi vain sellaiset henkilöt, jotka käsittelevät jäsenasioita.