HS: Kiinasta saapuvilta vaaditaan jatkossa koronatestiä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) johtama koronaministerityöryhmä on päättänyt, että monen muun EU-maan tapaan Suomi alkaa ennakkotestata Kiinasta saapuvia matkustajia, kertoo Helsingin Sanomat.

Lisäksi Kiinan-lennoilla matkustajilta sekä matkustamohenkilökunnalta edellytetään maskin käyttöä.

– Maskisuosituksen toimeenpano on jo aloitettu. Finnair edellyttää jo tällä hetkellä maskien käyttöä ja samaa odotetaan muilta lento-operaattoreilta, sanoo Kiuru HS:lle.

Ennakkotestien tulokset saavat olla enintään 48 tuntia vanhoja ja lentoyhtiöt tarkistavat ne koneeseen noustessa. Nyt sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö selvittävät miten rajoitus käytännössä toteutetaan.

– Ensi viikon alku näyttää, miten nopeasti tähän testitulosten vaatimiseen pystytään. Ennakkotestivaatimuksessa on se hyvä puoli, että se ei rasita suomalaista terveydenhuoltoa, sanoo Kiuru.

Kiuru myöntää aikataulun olevan tiukka, mutta sanoo toimenpiteillä olevan kiire.

– Me emme tietenkään toivo jäävämme viimeiseksi maaksi, joka tämän ennakkotestivaatimuksen panee toimeen. Viivehän ohjaa matkustajaliikennettä nimenomaan sinne, missä vaatimus ennakkotesteistä ei ole käytössä. On tärkeää toimia yhteisessä EU-rintamassa, huomauttaa Kiuru.

Kiire on myös Kiurun mukaan siksi, että Kiinasta EU-alueelle saapuvilla on todettu runsaasti koronatartuntoja. Pahimmillaan lentokonematkustajissa on voinut olla 30–50 prosenttia koronapositiivisia.