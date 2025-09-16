Käytti ”peukkua” ja puukotti kolmea, HS: Vetosi harhoihin oikeudessa

Parikymppinen mies puukotti kolmea ihmistä alfa-PVP:n eli ”peukun” aiheuttamien harhojen vuoksi. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Puukotukset tapahtuivat Helsingin Hermannin kaupunginosassa viime toukokuussa. Ennen puukotuksia mies oli sopinut alueelle tapaamisen toisen henkilön kanssa tarkoituksena sopia velanmaksusta. Mies otti tilanteessa yllättäen veitsen esiin ja puukottanut uhriaan selkään.

Tämän jälkeen mies puukotti kahta muuta paikalle sattunutta henkilöä, jotka olivat tulleet kysymään mieheltä, mitä hän teki varastoalueella. Tuomion mukaan mies puukotti uhreja useita kertoja. Hänen kerrotaan yrittäneen puukottaa myös neljättä ihmistä.

Mies tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa kolmesta tapon yrityksestä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksestä yhteensä kahdeksan ja puolen vuoden vankeuteen.

Tuomittu itse kiisti syyllistyneensä rikoksiin. Mies kertoi kuulleensa ääniä, jotka olivat käskeneet miehen satuttamaan muita ihmisiä.

Tuomio ei ole lainvoimainen eli siitä voi valittaa hovioikeuteen.