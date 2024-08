HS: Kaupunki teki rikosilmoituksen katutöistä

Helsingin kaupunki teki rikosilmoituksen katuja auki repineestä valokuitufirmasta. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Valokuitua kaivetaan tällä hetkellä useissa paikoissa esimerkiksi Helsingin kantakaupungin alueella. HS:n mukaan pääkaupunkilaiset ovat kyllästyneet jatkuviin kaivuutöihin. Pahimmillaan maa saatetaan repiä auki samalla alueella jopa kolme tai neljä kertaa peräkkäin.

Tilanne on edennyt siihen saakka, että kaupunki päätyi tekemään rikosilmoituksen yhdestä kaivuutöitä tekevästä yrityksestä. HS:n jutusta ei ilmene, mistä yrityksestä on kyse.

– Tehdään luvattomasti ja laajemmin kuin on ilmoitettu. Tehdään huonoa jälkeä, Helsingin kaupungin alueidenkäytön tiimipäällikkö Jarmo Talvasto perustelee HS:lle.

Hänen mukaansa osa urakoitsijoista ei myöskään ole riittävän ammattitaitoisia. Talvaston mukaan urakoitsija on haalittu muualta Suomesta eivätkä he tunne pääkaupunkiseudun määräyksiä. Töitä on saatettu tehdä samalla tavalla kuin maaseutumaisissa kunnissa.

– Ohjeistus on olemassa, mutta valitettavasti tieto ei mene perille, Talvasto harmittelee.

Talvaston mukaan ongelmia aiheuttaa myös työmaiden määrä. Kaupunki myöntää töille luvat, mutta ei voi määrätä sitä, milloin teleoperaattorit aloittavat työnsä. Kaupunki ei myöskään voi määrätä heitä käyttämään samaa urakoitsijaa. Lopputulos on se, että sama alue voidaan kaivaa moneen kertaan auki.