Juomavettä lasketaan vesihanasta. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

HS: Kannullinen hapotettua hanavettä maksoi ravintolassa kahdeksan euroa

  • Julkaistu 05.12.2025 | 09:02
  • Päivitetty 05.12.2025 | 09:02
  • Inflaatio
Asiakkaan mukaan lasku sisälsi yllätyksen.
Ravintoloiden nousseet hinnat herättävät jälleen keskustelua.

Helsingin Kampissa vaimonsa kanssa ruokaillut Antti Kajander kertoo Helsingin Sanomille tilanneensa pöytään 0,7 litraa hapotettua vettä. Kyseessä oli ruotsalaisen Thoreau-brändin konsepti, jossa ravintolat suodattavat ja hapottavat hanavettä itse.

Laskun maksamisen hetkellä ilmeni, että kannullinen hapotettua hanavettä maksoi peräti kahdeksan euroa.

– Pikku yllätys oli, Kajander toteaa HS:lle ja kertoo odottaneensa vain muutaman euron maksua.

Kuplaton hanavesi ei olisi aiheuttanut lisälaskua, mutta Kajanderin mukaan hinnoittelu jäi epäselväksi tilaushetkellä.

Hän sanoo HS:lle pelkäävänsä, että epäselvä tai epäreilulta tuntuva hinnoittelu voi jättää asiakkaille ikävän tunteen ja ajavan heitä pois jo vaikeuksissa rämpivistä ravintoloista.

