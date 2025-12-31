Verkkouutiset

Vartiolaiva Turva ja rahtialus Fitburg. HANDOUT / RAJAVARTIOLAITOS

HS: Kaapelirikosta epäilty alus saapui Kantvikin satamaan, kannella erikoisjoukkoja

  • Julkaistu 31.12.2025 | 18:48
  • Päivitetty 31.12.2025 | 18:48
  • Datakaapelit
Poliisi on valvonut kulkua sataman ympäristössä.
Kaapelirikosta epäilty rahtilaiva Fitburg on saapunut Kantvikin satamaan Kirkkonummella, kertoo Helsingin Sanomat.

Fitburg saapui satamaan noin kello 17 aikoihin. Marinetrafficin mukaan alusta saattoi hinaaja Ajax, joka kääntyi saattamisen jälkeen takaisin Suomenlahtea kohti.

Helsingin Sanomien mukaan Fitburgia saattoi myös suurempi vartiolaiva, jonka kulkua seuraava AIS-järjestelmä ei kuitenkaan ollut ilmeisesti päällä.

Aluksen kannella näkyi sen saapuessa aseistautuneita erikoisjoukkoja. Myös maissa näkyi viranomaisia, ja poliisi valvoikin kulkua joillakin tieosuuksilla sataman ympäristössä.

Fitburgin 14-henkinen miehistö on Helsingin Sanomien mukaan vielä toistaiseksi laivan kyydissä. He eivät kuitenkaan pääse puhumaan keskenään.

Tällä hetkellä Kantvikin satamassa on Fitburgin lisäksi suomalaishinaaja Jason sekä Antiguaan ja Barbudaan rekisteröity rahtialus Feed Fiskaa. Kantvikin satama on itsessään Suomen pienimpien rahtisatamien joukossa, ja sieltä kulkee pääasiassa irtotavaraa kuten sokeria, sementtiä ja haketta.

Verkkouutiset uutisoi aiemmin viranomaisten tiedotustilaisuudesta, jossa poliisin ja rajavartiolaitoksen edustajat kertoivat lisätietoja varhain keskiviikkoaamuna tapahtuneesta kaapelirikosta.

