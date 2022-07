HS: Joukkoliikenteelle jo satojen miljoonien eurojen tuet, ja lisää tarvitaan

Joukkoliikenne on saanut korona-aikana jo 300 miljoonaa euroa tukea valtion pussista. Pandemian johdosta matkustajamäärät ovat pudonneet selvästi.

– On ollut välttämätöntä tukea joukkoliikennettä taloudellisesti, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) Helsingin Sanomille.

Suurimman osan tuista on saanut Helsingin seudun liikenne (HSL). Sitä tuettiin noin 170 miljoonalla eurolla.

Vaikka korona onkin hellittänyt, matkustajamäärät ovat edelleen pandemiaa edeltävää tilannetta pienemmät. Tämä tarkoittaa HS:n mukaan lisätukien tarvetta.

– Julkiselle tuelle on ollut kova tarve, ja tänäkin vuonna rahoitusvaje on vielä kymmeniä miljoonia euroja, kertoo HSL:n analytiikan ja tutkimusten päällikkö Jan-Erik Antipin.

Ministeri Harakan mukaan tukien tarkoituksena on ollut varmistaa yhteyksien saatavuus. Verovaroilla kustannetun tuen ansiosta suurissa kaupungeissa ei ole jouduttu irtisanomaan työvoimaa tai lakkauttamaan vuoroja pysyvästi. Myöskään lippujen hintoja ei ole jouduttu nostamaan merkittävästi.

Esimerkiksi Helsingin seudun liikenne (HSL) on korottanut kuukausilippujensa hintaa vuoden 2022 alusta korkeintaan kolmella eurolla. Turun seudun joukkoliikenne (Föli) on taas nostanut käteislipun hintaa eurolla, jotta matkustajat siirtyisivät pois käteisen käytöstä. Sen sijaan Tampereen seudun joukkoliikenne (Nysse) on poikkeuksellisesti jättänyt jokavuotisen hinnankorotuksen tekemättä.

Liikenne- ja viestintäministeri painottaa, että valtio tekee kaikkensa, jotta joukkoliikenteen houkuttelevuus pysyy korkeana.

– Minulla on luottavainen olo sen suhteen, että joukkoliikenteen tulevaisuus on Suomessa valoisa, Harakka sanoo.