Äiti ja lapsi lääkäriaseman odotushuoneessa. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

HS: Hoitaja päätti, ettei lapsi tarvitse lääkäriä – oli keuhkokuume

  • Julkaistu 14.08.2025 | 15:34
  • Päivitetty 14.08.2025 | 15:34
  • Sote
Asiakkaat kertovat karuista kokemuksistaan terveyskeskuksissa.
Hoitajien ”portinvartijarooli” terveyskeskuksissa on herättänyt vilkasta keskustelua.

Käytäntöä ovat puolustaneet päivystyslääkärit Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen puolestaan kommentoi Lääkärilehdessä, että mikäli hoitajan arvio yleislääkärin pääsyn edellytyksenä olisi ”käypää lääketiedettä”, malli olisi varmasti muissakin maissa käytössä.

Nyt eräs vanhempi kertoo HS:lle tapauksesta, jossa vei 8-vuotiaan lapsensa terveyskeskukseen, kun tällä oli pitkään jatkunut yskä, korkea kuume sekä hengitysvaikeuksia.

Terveyskeskuksessa hoitaja tutki lapsen ja ilmoitti, ettei tämä tarvitse lääkäriä.

Vanhempi vei lapsensa vielä samana iltana yksityiselle lääkärille, joka totesi lapsella keuhkokuumeen. Käynti tuli maksamaan yli 500 euroa.

Toinen asiakas puolestaan kuvailee, että yksityisen lääkärin diagnoosi ja suositus tutkimuksiin sivuutettiin täysin helsinkiläisessä terveyskeskuksessa.

Miehellä oli todettu eturauhassyöpään altistava geenimutaatio ja testitulokset olivat koholla. Hoitaja päätti puhelimessa, että lääkäriaikaa ei tarvita, kun kipujakaan ei ole.

Yksityisen lääkärin kirjoitettua lähetteen Husiin mieheltä löydettiin luustoon asti levinnyt eturauhassyöpä.

