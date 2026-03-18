HS: Helsingin tyhjät sairaalat maksavat miljoonia vuodessa

Tyhjillään olevat sairaalarakennukset aiheuttava Helsingissä aiheuttavat kaupungille ja HUS-yhtymälle mittavia ylimääräisiä kustannuksia, kertoo Helsingin Sanomat.

Vaikka rakennukset sijaitsevat arvokkailla tonteilla, niiden myynti tai uusi käyttö etenee hitaasti, ja samaan aikaan ylläpito vie vuosittain miljoonia euroja. Ongelmia aiheuttaa se, että monet vanhat sairaalarakennukset ovat suojeltuja. HUSin kiinteistöistä jopa 6–7 prosenttia on tyhjillään.

Yksittäisten kohteiden kulut ovat huomattavia. Esimerkiksi vuodesta 2019 tyhjillään ollut Lastenlinna maksaa HUSille noin 750 000 euroa vuodessa pelkkinä ylläpitokuluina, kuten lämmityksenä, vakuutuksina ja vartiointina. Myös Helsingin kaupungin omistama Kätilöopisto aiheuttaa noin 650 000 euron vuosikulut ilman varsinaista käyttöä. Joissakin vanhoissa sairaalarakennuksissa on havaittu homevaurioita. Rakennuksia ei kuitenkaan voi jättää rapistumaan, vaikka niille ei ole löytynyt ostajaa.

Yhteensä tyhjät sairaalakiinteistöt aiheuttavat miljoonakulut vuodessa.

Syy tilanteeseen on osin rakenteellinen. Sairaalatoimintaa on keskitetty uusiin yksiköihin, jolloin vanhat kiinteistöt ovat jääneet tarpeettomiksi. Niiden muokkaaminen nykyvaatimuksiin olisi usein kalliimpaa kuin uuden rakentaminen, eikä suojeluasema helpota tilannetta. Tämä tarkoittaa, että rakennukset jäävät pitkäksi aikaa tyhjiksi, mutta ne aiheuttavat edelleen kalliita ylläpitokustannuksia.

Tilanne ei ole HS:n mukaan helpottumassa, vaan päinvastoin. Lähivuosina uusia sairaala-alueita, kuten Auroran ja Kirurgisen sairaalan kokonaisuudet, on jäämässä pois käytöstä. Tämä kasvattaa entisestään tyhjien kiinteistöjen määrää ja niistä aiheutuvia kustannuksia, ellei niille löydetä nopeasti uutta käyttöä.

Taustalla on laajempi terveydenhuollon rakennemuutos, jossa tehokkuus lisääntyy mutta kiinteistöriski kasvaa. Arvokkailla paikoilla seisovat tyhjät sairaalat sitovat pääomaa ja aiheuttavat jatkuvia menoja, mikä tekee niistä sekä taloudellisen että kaupunkikehityksellisen ongelman.

– Totta kai hyvä, että suojelemme tyhjilleen julkisia ja yksityisiä rakennuksia. Parempia rahakohteita kuin sairaanhoitajat tai veroalet. Hyvä systeemi: joustoa vasta homeen ja purkukunnon myötä, Suomalaisen työn toimitusjohtaja Juhana Brotherus kommentoi HS:n uutista sarkastisesti viestipalvelu X:ssä.