HS-gallup: Alexander Stubb johtaa selvästi presidentinvaalia

Alexander Stubb (kok.) johtaa selvästi presidentinvaalin toista kierrosta, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselytutkimuksesta.

Verianin tekemän tutkimuksen mukaan Stubb voittaisi Pekka Haaviston (vihr.) prosenttiluvuin 57-43.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella Stubb sai äänistä 27,2 prosenttia ja Haavisto 25,8 prosenttia. Tutkimuksen mukaan sekä Stubb että Haavisto saavat tuekseen lähes kaikki heitä ensimmäisellä kierroksella äänestäneet.

Vastausten mukaan Stubb on selvästi miesten suosikki, sillä miehistä 67 prosenttia asettuisi Stubbin taakse. Naisista 53 prosenttia äänestäisi Haavistoa. Mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse, sitä todennäköisempää on, että hän äänestäisi Stubbia.

Tutkimusaineisto on koottu Verianin käyttämässä Kantar Forum -internetpaneelissa 29.–30. tammikuuta. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 161. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan noin 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.