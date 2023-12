Hornetit upealla videolla Oulun taivaalla

Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestettiin tänä vuonna Oulussa.

Ohimarssin ylilennoissa nähtiin Maavoimien helikoptereita ja Ilmavoimien F/A-18 Hornet-monitoimihävittäjiä sekä Hawk-suihkuharjoituskoneita.

Puolustusvoimat on julkaissut viestipalvelu X:ssä videon ylilennosta.

Jutun alla olevalla videolla näkyy, kuinka Hornetit lentävät muodostelmassa Oulun yläpuolella. Lentäjä on ottanut myös Suomen lipun mukaansa korkeuksiin.

An F/A-18 Hornet squadron performing a flypast over the city of Oulu where we celebrated the National Parade on the Independence Day of Finland. @FinnishAirForce @Laplsto

Oulu F/A-18 Hornetista itsenäisyyspäivänä. pic.twitter.com/GqQpc5vFKl

— Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) December 7, 2023