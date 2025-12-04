Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Hornet-hävittäjiä taivaalla. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Hornetit jyrisevät taivaalla itsenäisyyspäivänä

Ylilentoja tehdään kolmella paikkakunnalla.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Itsenäisyyspäivänä voi nähdä Hornet F/A-18 -hävittäjiä taivaalla, ilmavoimat tiedottaa.

Helsingissä Karjalan lennosto lentää ylilennon Horneteilla Hietaniemen hautausmaan yli, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb laskee seppeleen sankarihaudalle Hietaniemen hautausmaalla. Tilaisuus alkaa kello 10.30 ja ylilento sovitetaan tilaisuuden kulkuun.

Tampereella Satakunnan lennosto lentää ylilennon Hornet-hävittäjillä kello 11 Kalevankankaan hautausmaalla. Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin liittyy myös ohimarssi seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen.

Kuopiossa Karjalan lennosto lentää ylilennon Horneteilla Sankaripuiston Haavoittunut sotilas -patsaan yli kello 12.

Ilmavoimien Hawk-suihkuharjoituskoneita voi lisäksi nähdä päivän aikana Jyväskylässä Lutakon ja Jyväsjärven yllä paraatin lentotoimintaan liittyen.

Ilmavoimat muistuttaa, että lentotoiminnan yksityiskohdat voivat muuttua ennakkoon tiedotetuista esimerkiksi vallitsevien lento-olosuhteiden vuoksi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)