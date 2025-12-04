Hornetit jyrisevät taivaalla itsenäisyyspäivänä

Itsenäisyyspäivänä voi nähdä Hornet F/A-18 -hävittäjiä taivaalla, ilmavoimat tiedottaa.
Helsingissä Karjalan lennosto lentää ylilennon Horneteilla Hietaniemen hautausmaan yli, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb laskee seppeleen sankarihaudalle Hietaniemen hautausmaalla. Tilaisuus alkaa kello 10.30 ja ylilento sovitetaan tilaisuuden kulkuun.
Tampereella Satakunnan lennosto lentää ylilennon Hornet-hävittäjillä kello 11 Kalevankankaan hautausmaalla. Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin liittyy myös ohimarssi seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen.
Kuopiossa Karjalan lennosto lentää ylilennon Horneteilla Sankaripuiston Haavoittunut sotilas -patsaan yli kello 12.
Ilmavoimien Hawk-suihkuharjoituskoneita voi lisäksi nähdä päivän aikana Jyväskylässä Lutakon ja Jyväsjärven yllä paraatin lentotoimintaan liittyen.
Ilmavoimat muistuttaa, että lentotoiminnan yksityiskohdat voivat muuttua ennakkoon tiedotetuista esimerkiksi vallitsevien lento-olosuhteiden vuoksi.