Hollannin hallitus kaatui maahanmuuttokiistaan

Hollannin pitkäaikaisimman pääministerin Mark Rutten neljäs hallitus kaatui perjantaina kiistaan maahanmuutosta, uutisoi muun muassa Politico. Hallitus on yrittänyt päästä jo kuukausien ajan sopimukseen siitä, miten rajoittaa maahan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrää, kunnes kaksi hallituspuoluetta kieltäytyi tukemasta Rutten keskustaoikeistolaisen VVD-puolueen aloitetta tiukentaa perheenyhdistämistä.

Rutte on toiminut Hollannin pääministerinä vuodesta 2010. Viimeisimmän hallituksensa Rutte muodosti tammikuussa 2022 yhdessä kolmen pienemmän puolueen kanssa.

VVD halusi antaa enemmän oikeuksia vainoa pakeneville kuin heille, jotka pakenevat sotatoimialueelta. Lisäksi puolue olisi halunnut rajoittaa perheenyhdistämisen kautta tulevien pakolaisten omaisten määrän 200 kuukaudessa. Tämä ei kuitenkaan sopinut hallituskumppaneille, kuten ei myöskään kompromissiehdotus, jossa sotapakolaisten perheenyhdistämistä voitaisiin rajoittaa vain siinä tapauksessa, että vastaanottokeskukset ovat täynnä.

Rutte kertoi eilen pitämässään tiedotustilaisuudessa olevansa pettynyt ja luonnehti hallituksen sisäisiä näkemyseroja ylitsepääsemättömiksi.

Maahanmuutto on suuri poliittinen kysymys Hollannissa, jonne saapui viime vuonna yli 46 000 turvapaikanhakijaa. Tänä vuonna turvapaikanhakijoiden määrän ennustetaan ylittävän 70 000, joka on enemmän kuin huippuvuonna 2015 siirtolaiskriisin aikaan.

Rutten hallituksen on määrä jatkaa toimitusministeriönä marraskuussa pidettäviin vaaleihin asti. Rutten luotsaama VVD on tällä hetkellä gallupeissa toisena. Sen edellä on maatalouden kysymyksiin keskittynyt, vasta vuonna 2019 perustettu BBB-puolue.