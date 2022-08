”Hoitajapula uhkaa kansalaisten terveyttä joka hetki”

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan hoitajapula uhkaa kansalaisten henkeä ja terveyttä joka hetki.

– Tilanne alallamme on vakava ja hoitajapula on kertakaikkiaan ratkaistava. Tehy ja SuPer tekevät kaikkensa sen eteen, Rytkönen kirjoittaa Twitterissä.

Rytkösen viesti on vastaus HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen tviittiin. Lehtonen on jakanut uutisen Tehyn ja SuPerin työtaistelutoimista, jonka vuoksi Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osasto joudutaan sulkemaan vuorokaudeksi.

– Tehyn ja Superin työtaistelu sulkee Kanta-Hämeen keskussairaalan teho-osaston vuorokaudeksi. KT:n mukaan hoitajien työtaistelutoimi uhkaa välittömästi kansalaisten henkeä ja terveyttä

Hoitajapula on herättänyt keskustelua laajemminkin. Tutkimuspäällikkö Maarit Leinonen on jakanut kuvan HUSLABin Myllypuron laboratoriosta, jossa vuoronumerolla jonotusaika oli useita tunteja.

– Tänään henkilökuntapulan vuoksi ei palveltu jonottajia lainkaan. Tässä ei kyllä palveluiden saatavuus ja saavutettavuus toteudu. On paljon etenkin vanhuksia, joille nettiajanvaraus on utopiaa, Leinonen kirjoittaa.

Lehtosen mukaan henkilöstöpula on HUSin johdon tiedossa.

– Sairaspoissaolot aiheuttavat nyt ongelmia. Myllypurossa on myös ongelmia tilojen kanssa. Aiemmin siellä on usein ollut pulaa myös näytteenottopisteistä eli laboratorio ei vedä alueen kasvanutta väestömäärää. Tilanteesta on toistuvasti keskusteltu Hgin tk:n kanssa

Hoitajapula uhkaa kansalaisten henkeä ja terveyttä tänään.

