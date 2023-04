Hoitajapula iski sairaalaan – ”Miksei lisätä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa?”

HUSin uuden Siltasairaalan kerrotaan kärsivän vaikeasta hoitajapulasta. Kesäsulku voi Helsingin Sanomien ja Mediuutisten mukaan tarkoittaa kaikkien ajanvarauksella toimivien ortopedisten leikkausten perumista neljän kuukauden ajaksi.

Monet potilaat voivat joutua jonoon pitkäksi ajaksi, sillä vain kiireellisiä ja päivystysleikkauksia pystytään tekemään. HUSin johdon mukaan kyseessä on normaali loma-aikojen suunnittelu.

HS:n haastatteleman työntekijän mukaan Siltasairaalan 16 leikkaussalista on pystytty pitämään viime viikkoina auki vain 6–9 salia.

Haasteena on, että esimerkiksi anestesiahoitajia ei ole tarpeeksi. Hoitajapulan vuoksi vuodeosastoja ei pystytä pitämään kokonaan auki.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen hämmästelee tilannetta.

– Tätä on vaikea ymmärtää. Kallis sairaala, jonka saleista noin puolet on käytössä. Hoitotakuujonossa on yli 7000 potilasta. Miksi ei lisätä vahvasti yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa? Lienee selvää, että sote tarvitsee korjaussarjan, Mikael Pentikäinen tviittaa.