Historian pahin murha-aalto koettelee Tukholmaa

Jengiväkivallan ja ammuskeluiden kasvu huolestuttaa Tukholman poliisia, uutisoi Svenska Dagbladet. Ruotsin pääkaupunkia, ja etenkin sen eteläisiä kaupunginosia, koettelee nyt historiallisen verinen murha-aalto. Tähän mennessä Tukholman ammuskelut ovat tänä vuonna vaatineet 18 kuolonuhria, joista 15 Etelä-Tukholmassa.

– Meillä ei koskaan ole ollut enempää kuin 14 murhaa vuoden aikana. Nyt olemme jo ylittäneet sen. Kehitys on ollut kauheaa, Åsa Hansson Tukholman poliisista sanoo Etelä-Tukholman tilanteesta.

Murhat liittyvät jengien keskinäisiin välienselvittelyihin. Svd:n mukaan jengit pitävät kuolleista lukua kuin maaleista jalkapallo-ottelussa, ”3-2 meille”.

Ammuskeluista vain harva tulee selvitetyksi. Tukholmassa selvitysprosentti on 25 prosenttia, ja Etelä-Tukholma tilanne on tätäkin huonompi. Ainoastan neljä murhatutkintaa on johtanut pidätyksiin alueella.

– Tämä ei ole missään nimessä tyydyttävä tilanne. Haluaisimme luvun olevan korkeampi, emmekä ole tyytyväisiä tähän. Mutta tapaukset ovat vaikeasti selvitettäviä, ja rikollisverkostot osaavat olla jättämättä jälkiä, Åsa Hansson sanoo.

Ruotsissa on jo pitkään käyty keskustelua poliisin puutteellisista resursseista.