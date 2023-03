“Historian eka sakko” – kaivinkone teki tietöitä ilman liikenteen opastusta

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut Twitterissä videon tilanteesta, jossa kaivinkone tekee töitä kevyenliikenteenväylällä ilman tarpeellisia liikenteenohjauslaitteita.

– Teki kevyenliikenteenväylällä kaivuutyötä kaivinkoneella, kevyenliikenteenväylällä. Ei liikenteenohjaaja, ei opastusta, eikä aluetta rajattu asianmukaisilla heijastavilla aidoilla. 10 päiväsakkoa ja työ keskeytetty, Pasterstein kertoo Twitterissä.

Ylikomisarion mukaan tilanteesta määrättiin “historian ensimmäinen sakko” tieliikennelain pykälän 188 rikkomisesta.

Kyseisen pykälän mukaan tie on varustettava tarpeellisilla liikenteenohjauslaitteilla, kun tiellä tehdään työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä.

Työntekijän on tällöin käytettävä varusteita, joissa on selvästi erottuvia värejä ja jos työtä tehdään pimeässä tai hämärässä, heijastavaa materiaalia. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, on tällainen tie pidettävä kokonaan tai osittain suljettuna.