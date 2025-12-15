Historiallinen päätös: Volkswagen sulkee tehtaan Saksassa

Saksalainen autonvalmistaja Volkswagen lopettaa ajoneuvojen valmistuksen Dresdenin tehtaallaan tiistain jälkeen. Tämä on ensimmäinen kerta autonvalmistajan 88-vuotisessa historiassa, kun se lopettaa tuotannon Saksassa, uutisoivat kansainväliset mediat.
Tehtaan tuotantolinjan sulkeminen tapahtuu samaan aikaan, kun Euroopan suurin autonvalmistaja on kassavirtapaineen alla Kiinan heikon myynnin, Euroopan heikon kysynnän sekä tuontitullien heikentäessä myyntiä Yhdysvalloissa.
Volkswagen on leikannut seuraavien viiden vuoden investointibudjettiaan noin 160 miljardiin euroon. Vuosina 2023-27 vastaava budjetti on 180 miljardia euroa.
Financial Timesin haastattelema Bernsteinin analyytikko Stephen Reitman muistuttaa, että autokonserni etsii jatkuvasti tapoja pienentää menoja ja parantaa liikevoittoa.
– Volkswagenilla on edessään laajoja haasteita, sillä fossiilisia polttoaineita käyttävien moottoreiden odotettua pidempi käyttöikä vaatii uusia investointeja. On tarkasteltava uusia bensiiniteknologioiden sukupolvia, Reitman sanoi.
Dresden on valmistanut alle 200000 ajoneuvoa tuotannon aloittamisesta vuonna 2002, mikä on alle puolet konsernin Wolfsburgin keskustehtaan vuosituotannosta.
Tehtaan sulkeminen on osa autonvalmistajan ammattiliittojen kanssa tekemää sopimusta, joka johtaa myös 35000 työpaikan vähenemiseen Saksassa.