HIMARS-isku osui Venäjän päämajaan, komentaja kuoli

Ukrainan iskun kerrotaan surmanneen venäläisen joukko-osaston komentajia.

Venäläisen Komsomolskaja Pravdan Volgogradin paikallissivusto kertoo tässä satojen ihmisten tulleen tämän viikon tiistaina 20. kaartin moottoroidun kivääridivisioonan komentaja, eversti Kanat Mukatovin hautajaisiin. Jutussa kerrotaan Mukatovin ottaneen ennen Ukrainan sotaa osaa Venäjän hyökkäykseen Georgiaan vuonna 2008 ja palvelleen kahdesti Syyriassa.

Lontoon King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut Twitterissä alla näkyviä kuvia venäläiseverstin hautajaisista. Hänen mukaansa Mukatov menehtyi Ukrainan venäläisen joukko-osaston päämajaan maanantaina tekemässä iskussa. Isku tehtiin Leen mukaan todennäköisesti amerikkalaisvalmisteisella HIMARS-heittimellä.

Venäjän tappiot olivat ilmeisen suuria. Iskun kerrotaan surmanneen eversti Mukatovin lisäksi divisioonan esikuntapäällikön, ainakin kaksi apulaiskomentajaa, apulaislogistiikkapäällikön ja mahdollisesti divisioonan tykistöstä vastanneen komentajan.

The presumed HIMARS strike on July 8-9 on the 20th Motorized Rifle Division's headquarters killed:

-its commanding officer

-chief of staff

-at least two deputy commanders

-deputy chief of logistics

possibly the chief of the operational department and artillery. https://t.co/wswz05fLzV

— Rob Lee (@RALee85) August 11, 2022