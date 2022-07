HIMARS-isku osui – hyökkääjän varikko liekeissä videolla

Ukrainan kerrotaan iskeneen Venäjän joukkojen käyttämälle varikolle rautatieristeyksessä miehitetyn Ilovaiskin alueella. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu muun muassa alla näkyvä video liekeistä ja räjähdyksistä iskun jälkeen.

Isku tehtiin tiettävästi pitkän kantaman HIMARS-raketinheittimellä. Ukrainan on uutisoitu tehneen niillä viime aikoina useita onnistuneita iskuja hyökkääjän linjojen taakse. Amerikkalaisvalmisteisia raketinheittimiä on käytetty erityisesti Venäjän joukkojen komentopaikkoja ja ammusvarastoja vastaan.

Alla näkyvien satelliittikuvien perusteella Ilovaiskin isku tuhosi täysin suuren varastorakennuksen rautatieristeyksessä.

Secondary explosions in Ilovaisk after yet another alleged HIMARS strike. _Very_ approximate location based on TG local comments and FIRMS is the railroad junction 47.92107 38.19455. Multiple comments about railroad in that area totally ceasing operations. pic.twitter.com/DvHm1sxeRl — Mark Krutov (@kromark) July 29, 2022

Explosions were heard all night in occupied #Ilovaysk, #Donetsk region. It is reported that the #Ukrainian armed forces destroyed an enemy ammunition depot. pic.twitter.com/BOxPkNzJf9 — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2022