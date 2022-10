HIMARS iski jälleen? Venäjän kolonna rusikoitiin täysin

Ukrainan erikoisjoukkojen julkaisemalla videolla tuhotaan runsaasti venäläiskalustoa. Osa videosta löytyy alta. Kokonaisuudessaan sen voi katsoa Telegramista tämän linkin takaa.

Lennokkien kuvaamasta materiaalista yhdistetyllä videolla näytetään muun muassa tuhoisa isku tietä pitkin etenevään venäläiskolonnaan. Iskujen jälkeen näytetään palavia sotilasajoneuvoja.

Toisessa kohdassa näkyy, kuinka ukrainalaisten tulitus tuhoaa BM-21 Grad-raketinheittimiä ja puuston suojaan ajavia Msta-panssarihaupitseja. Videolla tuhotaan lisäksi kolme Uragan-raketinheitintä.

Videon Twitterissä jakanut Lontoon King’s Collegen sotilasasiantuntija ja Foreign Policy Research Instituten vanhempi tutkija Rob Lee toteaa, että videolla näkyvät iskut on tehty joko HIMARS- tai M270-raketinheitinjärjestelmillä.

