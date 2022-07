Rintamalla nyt 12 HIMARS-asetta, kaikki toimintakunnossa

Yhdysvallat ilmoitti perjantaina lähettävänsä Ukrainalle noin 400 miljoonan euron arvoisen tukipaketin, jossa on mukana täsmäammuksia, raketinheittimiä, vastatykistötutkia ja muuta kalustoa. Pentagonin varastoista kerättävä materiaali lähetetään nopealla aikataululla eli todennäköisesti lentoteitse Ukrainaan.

Ukrainalle annetaan ensimmäistä kertaa myös tarkkoja täsmäammuksia 155 millimetrin M777-haupitseihin. Tavoitteena on tukea puolustajia Venäjän tykistöylivoimaa vastaan. Asiantuntijoiden mukaan kyseessä voi olla GPS-ohjattu M982 Excalibur -ammus, jonka kantama on 40 kilometriä. Sen osuu kohteeseensa noin puolentoista metrin tarkkuudella.

Ukrainalle lähetetään mahdollisesti myös GPS-ohjattuja M1156-täsmävarusteita, jotka voidaan kiinnittää tavallisten tykistöammusten kärkeen. Niiden tarkkuus on New York Times -lehden mukaan 18 metriä.

Pentagon on kiistänyt Venäjän puolustusministeriön väitteet, joiden mukaan huippumoderneja ja tarkkoja M142 HIMARS -raketinheittimiä olisi tuhoutunut iskuissa. Tuoreimman kuljetuksen jälkeen puolustajilla on käytössään 12 kappaletta kyseisiä asejärjestelmiä.

– Tähän mennessä lähetetyt ovat toiminnassa, ukrainalaiset käyttävät niitä taistelussa. Tiedän, että venäläiset ovat väittäneet tuhonneensa HIMARSeja, mutta tämä ei ole totta. Laitteet ovat Ukrainan käytössä, korkea-arvoinen Pentagon-lähde sanoi Radio Free Europen mukaan.

Ukrainalla arvioidaan olevan riittävästi ammuksia varastossa, vaikka niitä on käytetty noin 3 000 ammuksen päivätahtiin. Yhdysvaltain arvion mukaan Venäjän hyökkäys on viime viikkoina käytännössä pysähtynyt kovan vastarinnan vuoksi. Ukrainan hallitus on kiittänyt erityisesti HIMARS-raketinheitinten toimittamista ja todennut niiden auttaneen merkittävästi puolustustaistelua.

Senior @DeptofDefense official gave an update last night on the Ukraine war. With new shipment, Ukraine will have total of 12 US-supplied HIMARS in operation. pic.twitter.com/rAR4IQW98r

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) July 9, 2022