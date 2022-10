Hersonin asukkaille pahaenteisiä tekstiviestejä miehittäjältä

Miehitetyn Ukrainan Hersonin asukkaat ovat saaneet tänään pahaenteisiä tekstiviestejä edessä väitetysti olevasta tulituksesta. Miehittäjän viestit seurailevat Venäjän propagandaa.

– Ukrainan asevoimat tulee tulittamaan asuinalueita, viesteissä muun muassa varoitetaan.

Asiasta uutisoivan Insiderin mukaan asukkaille kerrotaan myös bussikuljetuksista pois alueelta.

Hersonissa on odotettu jo pitkään merkittävää Ukrainan vastahyökkäystä. ISW-ajatushautomon tilannekatsauksen mukaan ukrainalaiset ovat tehneet vastaiskuja koko rintamalinjalla ja iskeneet Venäjän viestintäjärjestelmiä ja ammusvarastoja vastaan.

Hersonin miehityshallinnon ”kuvernööri” Kirill Stremousov kehotti aiemmin kaikkia valmistautumaan taisteluun ja siviilejä pakenemaan.

Venäjän joukkoja Ukrainassa nyt komentava kenraali Sergei Surovikin myönsi tiistaina tilanteen Hersonissa olevan vaikea.

– Jatkotoimet Hersonin kaupungin suhteen riippuvat kehittyvästä sotataktisesta tilanteesta, joka ei ole helppo. Toimimme tietoisesti ja oikea-aikaiseksi, emmekä sulje pois vaikeita päätöksiä, Surovikin sanoi.

Epätyypillistä venäläislausuntoa on tulkittu pyrkimykseksi pehmentää edessä mahdollisesti olevien tappioiden vaikutusta.

Meanwhile, Russian General Sergey “Armageddon” Surovikin sounds even more pessimistic, warning that “difficult decisions” lie ahead regarding the city of Kherson itself, as Ukraine’s counteroffensive nears. Future plans depend on “the emerging military-tactical situation.” pic.twitter.com/iL22DvEhB8

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) October 18, 2022