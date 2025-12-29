Verkkouutiset

Asiakas ruokaostoksilla. LEHTIKUVA / TROND H. TROSDAHL

Herkkujen myynti notkahtaa heti vuoden vaihtuessa

  • Julkaistu 29.12.2025 | 13:39
  • Päivitetty 29.12.2025 | 13:39
  • Terveys
Ostoskoreihin päätyy juhlakauden jälkeen runsaasti kasviksia ja hedelmiä.
S-ryhmän datan valossa suomalaiset siirtyvät juhlasta arkeen heti vuoden vaihtuessa. Tammikuussa herkuttele vähenee ja hyvinvointia tukevat tuotteet kasvattavat suosiotaan.

– Loppuvuoden juhlakauden jälkeen monien herkuttelukiintiö on hetkellisesti täyttynyt. Tämä näkyy selvästi tammikuussa, jolloin muun muassa makeisia, sipsejä, keksejä, sokeria ja voita ostetaan vähemmän suhteessa muihin kuukausiin, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström tiedotteessa.

Vuoden vaihtuessa lautaselle kaivataan entistä enemmän raikkautta, keveyttä ja värikkyyttä, minkä myötä tuoreiden kasvisten ja hedelmien sekä kasvispakasteiden osuus ostoskoreissa kasvaa tammikuussa.

Kasvipohjaisia juomia ja juustoja sekä hiutaleita ja suurimoita ostetaan tammikuussa enemmän suhteessa muihin kuukausiin. Perinteisen puuron lisäksi hiutaleita hyödynnetään tuomaan kylläisyyttä ja ravitsevuutta esimerkiksi smoothieihin ja proteiinipannukakkuihin.

Alkuvuosi on S-ryhmän datan perusteella monelle hetki, jolloin ryhdistäydytään urheilun ja aktiivisemman arjen saralla. Urheiluravinteiden ja terveystuotteiden osuus ostoskoreissa kasvaa tammikuussa, mutta niiden suosio ei kuitenkaan näy vain alkuvuodessa vaan se lisääntyy myös lomakauden jälkeen loppukesällä.

