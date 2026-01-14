Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
(Kuvakaappaus) t.me/nemesis_412

”Helvetillinen talvi” – näin hyökkääjää murjotaan pitkin rintamalinjaa

  • Julkaistu 14.01.2026 | 18:51
  • Päivitetty 14.01.2026 | 19:23
  • Sota Ukrainassa
Ukrainan droonit ovat aiheuttaneet Venäjälle kovia miehistö- ja kalustotappioita.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan droonit ovat iskeneet talven aikana kovaa Venäjän joukkoja vastaan pitkällä rintamalinjalla.

– Helvetillinen talvi hyökkääjälle. Ukrainan asevoimien miehittämättömien järjestelmien joukkoihin kuuluvan 412. Nemesis-prikaatin droonit antoivat hyökkääjälle todella helvetillisen vastaanoton koko rintamalla, prikaati kertoo Telegramissa.

Joulukuun alusta lähtien prikaati on eliminoinut yli 1 300 venäläissotilasta. Sen lisäksi droonit ovat tuhonneet ja vaurioittaneet 17 ilmatorjuntaohjusjärjestelmää, yli 50 panssaroitua ajoneuvoa, panssarihaupitsia, raketinheitinjärjestelmää ja pioneerikaluston elementtiä sekä noin 200 muuta ajoneuvoa ja yli 140 tykistöjärjestelmää.

Nemesis-prikaati on jakanut tilillään videon (jutun alla), joka näyttää lukuisia iskuja venäläiskohteita vastaan.

– Teemme tehokasta yhteistyötä Ukrainan asevoimien muiden yksiköiden kanssa.

Venäjän joukot etenivät äskettäin Borovan suunnalla, Kostjantynivka-Druzhkivkan taktisella alueella ja Zaporižžjan alueen länsiosassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)