”Helvetillinen talvi” – näin hyökkääjää murjotaan pitkin rintamalinjaa

Ukrainan droonit ovat iskeneet talven aikana kovaa Venäjän joukkoja vastaan pitkällä rintamalinjalla.

– Helvetillinen talvi hyökkääjälle. Ukrainan asevoimien miehittämättömien järjestelmien joukkoihin kuuluvan 412. Nemesis-prikaatin droonit antoivat hyökkääjälle todella helvetillisen vastaanoton koko rintamalla, prikaati kertoo Telegramissa.

Joulukuun alusta lähtien prikaati on eliminoinut yli 1 300 venäläissotilasta. Sen lisäksi droonit ovat tuhonneet ja vaurioittaneet 17 ilmatorjuntaohjusjärjestelmää, yli 50 panssaroitua ajoneuvoa, panssarihaupitsia, raketinheitinjärjestelmää ja pioneerikaluston elementtiä sekä noin 200 muuta ajoneuvoa ja yli 140 tykistöjärjestelmää.

Nemesis-prikaati on jakanut tilillään videon (jutun alla), joka näyttää lukuisia iskuja venäläiskohteita vastaan.

– Teemme tehokasta yhteistyötä Ukrainan asevoimien muiden yksiköiden kanssa.

Venäjän joukot etenivät äskettäin Borovan suunnalla, Kostjantynivka-Druzhkivkan taktisella alueella ja Zaporižžjan alueen länsiosassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.