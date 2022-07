Helteet ja rajut ukkoset palaavat loppuviikosta, Foreca ennustaa.

Keskiviikkona kuuma ilmamassa liikahtaa kohti itää ja pohjoista siten, että hellealue kattaa laajalti myös Saksan ja Tanskan. Lähipäivinä lämpötila voi Ruotsissa lähestyä jopa 35 astetta, ja Suomessakin 30 asteen ylittyminen on mahdollista.

Kuuma helleilma näyttäisi ennusteen mukaan majailevan Suomessa torstaina ja perjantaina, jolloin maan etelä- ja keskiosassa on laajalti hellettä, eli lämpötila kohoaa yli 25 asteen. Lännessä voidaan mitata jopa 30 asteen lukemia ja trooppiset yötkin ovat mahdollisia, eli yön alin lämpötila ei laske alle 20 asteen.

Helleilman mukana Suomeen nousee perjantain aikana Baltiasta kosteampaa ilmaa ja runsaasti ukkosenergiaa. Perjantain ja lauantain aikana voimakkaat ukkossateet ovat mahdollisia maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta.

Tiistain aikana yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja kehittyy eri puolille Suomea. Ilmamassa on vielä kolean jakson jälkeen viileää, ja lämpötila jää suuressa osassa maata alle pitkäaikaisten keskiarvojen. Yleisesti ollaan 15 ja 20 asteen välillä.

– Keskiviikon aikana alkaa tapahtua. Länsi-Euroopan helteinen ilma raivaa tiensä kohti pohjolaa ja nostaa lämpötilan esimerkiksi Tanskassa ylimmillään 35 asteeseen ja Ruotsissakin paikoin lähelle sitä. Saksassa lähestytään jopa 40 astetta, Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa blogissa.

Suomessa lämpeneminen tapahtuu lounaasta käsin: keskiviikkona Turun suunnalla lähestytään jo hellerajaa ja muuallakin maan etelä- ja keskiosassa lämpötila kohoaa yli 20 asteen. Itärajalla ja pohjoisessa on vielä viileämpää ja pilvisempää.

Torstaina maan länsiosassa lämpömittarit näyttävät paikoin 30 asteen lukemia, ja hellettä mitataan maan etelä- ja keskiosassa yleisesti. Myös Lapissa lämpötila kohoaa paikoin hellerajan, 25 asteen tuntumaan.

Vielä perjantaina suuri osa Suomesta kuuluu helleilman piiriin. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla lämpötila on yleisesti 25 ja 30 asteen välillä. Lappia halkoo rintamavyöhyke ja sen pohjoispuolella Kittilän ja Inarin suunnalla on selvästi raikkaampaa – siellä lämpötila jää paikoin alle 15 asteen.

– Perjantain kuluessa sään kehitykseen alkaa kerääntyä jännittäviä elementtejä. Läntiseen ja pohjoiseen Suomeen on saapumassa säärintama, jonka yhteyteen kehittyy mahdollisesti jo heti aamusta alkaen voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja, Mäntykannas ennustaa.

Ukkosenergiaa on varsinkin maan länsi- ja keskiosassa runsaasti, samaten Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä voi näyttäytyä rajuina ja paikallista tuhoa aiheuttavina ukonilmoina maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa perjantain aikana. Paikoin myös muualla maassa voi esiintyä yksittäisiä ja ärhäköitä kuurosoluja.

– Lauantaina helteet ovat suuresta osasta maata ohi, ja ukonilmojen painopiste siirtynee maan keski- ja itäosaan. Ukkosten sijaintiin ja voimakkuuteen liittyy vielä tässä vaiheessa epävarmuutta, mutta potentiaalia on merkittävälle salamointiepisodille tämän kesän mittapuulla.

Heinäkuun 19. päivään mennessä salamaniskuja on Mäntykannaan mukaan Suomessa havaittu noin 35 000 kappaletta, mikä on lähellä ajankohdan tavanomaista arvoa. Koko heinäkuun pitkän ajan keskiarvo on noin 60 000 salamaniskua.