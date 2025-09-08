Verkkouutiset

Salossa on nautittu kesäisistä lämpötiloista. WIKIMEDIA COMMONS/MOTOPARK, CC-BY-SA-3.0

Helteet eivät ole vielä ohi, täällä mitattiin yli 25 astetta

  • Julkaistu 08.09.2025 | 15:36
  • Päivitetty 08.09.2025 | 15:40
  • Sää
Syyskuuta on vietetty kesäisissä lämpötiloissa.
Varsinais-Suomen Salossa on mitattu tänään maanantaina 25,4 celsiusastetta lämpöä. Ilmatieteen laitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Lukema mitattiin Kärkän havaintoasemalla.

Tämä tarkoittaa sitä, että maanantaista tuli vuoden 36. hellepäivä.

– Tilastoissa hellettä onkin tavanomaisesti juuri 36 päivänä vuodessa, Ilmatieteen laitos kertoo.

Kesäisiä lämpötiloja on mitattu viime päivinä muuallakin Suomessa. Esimerkiksi Satakunnan Porissa mitattiin perjantaina 25,1 asteen hellelukema.

Viime päivien hellelukemista huolimatta säässä on tapahtumassa käänne. Sääennusteen mukaan sää muuttuu loppuviikkoa kohden epävakaisemmaksi ja kesäiset hellekelit väistyvät syksyn tieltä.

