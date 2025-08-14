Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kaupunki lupaa, että ihmisten kasvot ja autojen rekisterikilvet sumennetaan kuvista automaattisesti. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Helsinki kuvataan katu kerrallaan – tästä syystä kuvat eivät ole julkisia

  • Julkaistu 14.08.2025 | 19:13
  • Päivitetty 14.08.2025 | 19:32
  • Helsinki
Kerätty aineisto päätyy viranomaisten käyttöön.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Helsingin kaupungin kaikki kadut tullaan kuvaamaan elo-syyskuun aikana. Pääkaupunki kertoo asiasta tiedotteessa.

Katujen kuvaukset toteutetaan elo- ja syyskuun aikana Cyclomedia Technologies BV:n kuvausautoilla. Autojen katoilla on kuvauslaitteistoa, jolla saadaan mitattavaa 360-asteen panoraamavalokuva- ja pistepilviaineistoa katutilasta.

Aineisto päätyy viranomaisten käyttöön. Kerätystä materiaalista tulee Helsingin kaupungin mukaan olemaan apua erityisesti liikenne-, katu- ja viheralueiden suunnittelun ja kunnossapidon kehittämisessä.

Pääkaupungin mukaan katukuvauksella saadut aineistot eivät ole julkisia, vaan niitä käsitellään ja säilötään luottamuksellisesti ja tietoturvavaatimusten mukaisesti. Ihmisten kasvot ja ajoneuvojen rekisterikilvet sumennetaan tiedotteen mukaan kuvista automaattisesti.

Helsingin kaupunki on tilannut katunäkymäkuvaukset liikennemerkkitiedon keräämistä sekä liikennejärjestelmän ja katujen suunnittelua ja ylläpitoa varten.  Kuvausaineistosta tallennetaan teknistä tietoa ainoastaan viranomaiskäyttöön eli kaupungin omiin järjestelmiin sekä liikennemerkkitietoa kansalliseen katu- ja tieverkkotietokantaan, Väyläviraston Digiroadiin.

Kuvaukset toteutetaan hiljaiseen mutta valoisaan aikaan, jolloin kaduilla on mahdollisimman vähän liikennettä. Kuvausten kokonaiskesto riippuu kuvausautojen lukumäärästä sekä säästä.

Kuvauksia ei voida tiedotteen mukaan teuttaa sateiseen tai sumuiseen aikaan. Koko Helsingin alueen kuvaukset pyritään toteuttamaan viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)