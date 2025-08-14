Helsinki kuvataan katu kerrallaan – tästä syystä kuvat eivät ole julkisia

Helsingin kaupungin kaikki kadut tullaan kuvaamaan elo-syyskuun aikana. Pääkaupunki kertoo asiasta tiedotteessa.

Katujen kuvaukset toteutetaan elo- ja syyskuun aikana Cyclomedia Technologies BV:n kuvausautoilla. Autojen katoilla on kuvauslaitteistoa, jolla saadaan mitattavaa 360-asteen panoraamavalokuva- ja pistepilviaineistoa katutilasta.

Aineisto päätyy viranomaisten käyttöön. Kerätystä materiaalista tulee Helsingin kaupungin mukaan olemaan apua erityisesti liikenne-, katu- ja viheralueiden suunnittelun ja kunnossapidon kehittämisessä.

Pääkaupungin mukaan katukuvauksella saadut aineistot eivät ole julkisia, vaan niitä käsitellään ja säilötään luottamuksellisesti ja tietoturvavaatimusten mukaisesti. Ihmisten kasvot ja ajoneuvojen rekisterikilvet sumennetaan tiedotteen mukaan kuvista automaattisesti.

Helsingin kaupunki on tilannut katunäkymäkuvaukset liikennemerkkitiedon keräämistä sekä liikennejärjestelmän ja katujen suunnittelua ja ylläpitoa varten. Kuvausaineistosta tallennetaan teknistä tietoa ainoastaan viranomaiskäyttöön eli kaupungin omiin järjestelmiin sekä liikennemerkkitietoa kansalliseen katu- ja tieverkkotietokantaan, Väyläviraston Digiroadiin.

Kuvaukset toteutetaan hiljaiseen mutta valoisaan aikaan, jolloin kaduilla on mahdollisimman vähän liikennettä. Kuvausten kokonaiskesto riippuu kuvausautojen lukumäärästä sekä säästä.

Kuvauksia ei voida tiedotteen mukaan teuttaa sateiseen tai sumuiseen aikaan. Koko Helsingin alueen kuvaukset pyritään toteuttamaan viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä.