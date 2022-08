Helle iskee, kuuminta yli 60 vuoteen

Kuluvalla viikolla päästään nauttimaan poikkeuksellisen lämpimästä säästä. Maan eteläosissa on mitattu jopa 30 asteen lämpötiloja.

– Meillä on edessä hyvinkin lämmin, jopa kuuma viikko. Lämmin, eteläinen virtaus vaikuttaa erityisesti alkuviikolla ja voimistuu vielä uudelleen loppuviikollakin, toteaa Forecan meteorologi Jenna Salminen.

Tilanne on poikkeuksellinen, sillä Forecan mukaan yli 30 asteen lukemia on viimeksi mitattu näin myöhään elokuussa yli 60 vuotta sitten.

Lämpötilat kipuavat ennusteiden mukaan useampina päivinä tällä viikolla paikoin 30 asteen tienoille, mahdollisesti jopa 31 ja 32 asteen välille. Edessä on myös ukkosia, rankkoja sateita ja ukkospuuskia. Laajempia ukkosia ennakoidaan etenkin keskiviikolle ja torstaille.

Syitä tämän viikon kuumuuteen löytyy niin Suomen länsi- kuin itäpuoleltakin.

– Eurooppa on ollut tänä kesänä hyvin lämmin, tälläkin hetkellä Euroopassa on kuumaa. Lämmintä ilmaa pääsee virtaamaan myös Suomeen, koska Euroopan länsipuolella vaikuttaa matalapaineita, jotka voimistavat meillä eteläistä virtausta. Toinen syy lämpöön löytyy Suomen itäpuolelta, kun korkeapaine vaikuttaa Suomeen Venäjän puolelta. Ilma lämpenee jo itsessään korkeapaineen alueella. Lisäksi korkeapainetta kiertävät tuulet kaartavat meille Itä-Euroopasta ja Lounais-Venäjän kuumilta alueilta ja tuovat mukanaan kuumaa ilmaa kohti Suomea. Vaikuttaa siltä, että tulossa on hyvin paljon myös ukkoskuurotilanteita, Jenna Salminen sanoo.

Kello on noin yksitoista ja lämpötila on jo monella asemalla 25 asteen vaiheilla, etelässä jo liki 28 asteessa. Tästä tulee vielä eilistäkin lämpimämpi päivä.🥵

Jos 31 astetta ylittyy tänään, niin kyse on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen lämpimästä päivästä. pic.twitter.com/W0Qo4PORE1 — Anniina Valtonen (@AnniinaValtonen) August 16, 2022