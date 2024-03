Helikopteri räjähti Transnistriassa – Pekka Toveri: Saattaa olla Venäjän valeoperaatio

Venäjän tukema, Moldovalle muodollisesti kuuluva Transnistria sanoo lennokki-iskun tuhonneen helikopterin sotilastukikohdassa lähellä alueen Ukrainan vastaista rajaa, kertoo Ukrainska Pravda.

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp Pekka Toveri arvioi, että kyseessä saattaa olla Venäjän aikaansaama valeoperaatio.

Toverin mukaan moni asia helikopterin tuhoutumisesta julkaistusta videosta viittaa siihen, että isku oli lavastettu.

– Kuinka ollakaan, kamera paikalla kuvaamassa. Ja heko ei vaikuttanut kovinkaan lentokelpoiselta. Saattaa olla Venäjän valeoperaatio jolla hämmennetään Transnistrian tilannetta, Toveri kirjoittaa X:ssä.

Avoimista lähteistä sotaa seuraava analyytikko Oliver Alexander kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tuhottu helikopteri oli kuvatt samalla lentokentällä jo vuonna 2007.

Helmikuun lopussa liikkeelle lähti huhuja, joiden mukaan Transnistria pyytäisi Venäjää liittämään sen itseensä. Ukrainan sotilastiedustelun mukaan huhut liittyvät Moldovan sisäpoliittisiin paineisiin.

Transnistria on Ukrainan ja Moldovan välissä sijaitseva alue, jota hallitsee Venäjä-mielinen hallinto.

The now destroyed Mi-8 can be seen in this image from 2007 in the exact same location.

(Mi-8 behind the other Mi-8 in the foreground) pic.twitter.com/KrJji1dhOJ

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) March 17, 2024