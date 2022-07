Heinäkuussa sateisinta on ollut Lapissa

Heinäkuun alun paahtava helle muuttui nopeasti matalapaineeksi ja vesisateiksi. Viime viikolla eli 11.–17. heinäkuuta joillain alueilla satoi peräti koko heinäkuun sadekertymän verran. Viikon aikana havaittiin myös yli 15 000 maasalamaa, kertoo Foreca.

Heinäkuun sademäärä koko Suomessa on 75 millimetriä eli 75 litraa vettä yhtä neliömetriä kohti. Sademäärän perusteella heinäkuu onkin tavallisesti sateisin kuukausi. Pelkästään tämän ylittävän määrän satoi viimeviikolla Vesannon Sonkarissa Pohjois-Savossa (85,7 mm) ja Nurmijärven Röykässä Uudellamaalla (78,2 mm) sekä Enontekiön Kaaresuvannossa Lapissa (75,8 mm).

Koko heinäkuun aikana sateisinta on ollut Lapissa Inarissa, Sodankylässä ja Enontekiöllä, joissa kaikissa on satanut yli sata millimetriä, kuten myös myös Vesannossa ja Isojoella. Heinäkuun sademäärä on Inarin Saariselällä ollut peräti 136,1 millimetriä, kun keskimäärin se on ollut heinäkuussa 80 millimetriä.

Joillain alueilla on sademäärä toistaiseksi vielä alle 10 millimetrin, joten nyt kuivilta vaikuttavilla alueilla voi vielä muuttua sademäärät reilusti.

Heinäkuun 2021 kaltaista kuumuutta ja kuivuutta ei kuitenkaan tänä vuonna ole ollut. Viime vuonna tähän aikaan vuodesta oli satanut vain 45 millimetriä.

Suomen heinäkuun sade-ennätys on Laukaalta vuonna 1934, jolloin satoi 301, 9 millimetriä. Suurin vuorokausisademäärä eli 198,4 millimetriä on mitattu Espoossa 21. heinäkuuta 1944.