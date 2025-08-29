Heinäkuu nosti kauppojen myyntiä, etenkin nämä tuotteet menivät kaupaksi

Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi heinäkuussa 5,6 prosenttia edellisvuodesta. Asia ilmenee Päivittäistavarakauppa ry:n tuoreista tilastoista.
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaroiden vähittäismyynnin arvo oli heinäkuussa 2 113,4 miljoonaa euroa, mikä oli 5,6 prosenttia enemmän kuin heinäkuussa 2024.
Päivittäistavaroiden myynti kasvoi heinäkuussa eniten pienissä supermarketeissa, 8,9 prosenttia vuodentakaisesta. Suurten supermarkettien myynti kasvoi heinäkuussa 5,6 prosenttia ja suurmyymälöiden myynti 5,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Valintamyymälöiden myynti kasvoi 2,0 prosenttia ja pienmyymälöiden myynti laski 1,4 prosenttia heinäkuuhun 2024 verrattuna.
– Heinäkuu on suomalaisten lomakuu. Heinäkuussa pienten supermarkettien myynti kasvoi liki yhdeksän prosenttia vuodentakaisesta. Mökkipaikkakunnilla supermarketit palvelevat sekä paikallisia että lomailijoita, ja pystyvät laajentamaan valikoimiaan monipuolisesti sesongin mukaan, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen kommentoi tiedotteessa.
Päivittäistavaroiden myynti kasvoi tammi-heinäkuussa 2025 eniten pienissä supermarketeissa, yhteensä 4,1 prosenttia. Suurmyymälöiden myynti kasvoi samaan aikaan 3,0 prosenttia ja suurten supermarkettien myynti 2,7 prosenttia. Valintamyymälöiden myynti laski 3,3 prosenttia ja pienmyymälöiden myynti 4,9 prosenttia tammi-heinäkuuhun 2024 verrattuna.
Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten tavaratalo- ja hypermarketketjujen liikevaihto kasvoi heinäkuussa 6,1 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon arvoksi kirjattiin 797,2 miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi heinäkuussa pukeutumisen tuoteryhmässä 9,9 prosenttia. Kodin ja vapaa-ajan tuoteryhmän osalta liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia. Kaikkiaan käyttötavaroiden tuoteryhmän liikevaihto kasvoi yhteensä 7,3 prosenttia heinäkuuhun 2024 verrattuna. Elintarvikkeiden tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia.
– Heinäkuussa vihdoin alkanut helteinen sää veti vaateostoksille hypermarketteihin ja tavarataloihin. Pukeutumisen myynti kasvoi vuodentakaisesta lähes kymmenen prosenttia, Loikkanen kertoo.
Liikevaihto laski tammi-heinäkuussa pukeutumisen tuoteryhmässä yhteensä 3,0 % tammi-heinäkuusta 2024. Samaan aikaan kodin ja vapaa-ajan tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia. Käyttötavara yhteensä -tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 0,6 prosenttia. Elintarvikkeiden tuoteryhmän liikevaihto kasvoi yhteensä 3,0 prosenttia tammi-heinäkuusta 2024.