”Daavidin linko ei ole virhe”

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto ei näe Daavidin linko -puolustusjärjestelmän hankkimista Israelista virheenä. Hän huomauttaa, että järjestelmä on arvioiden mukaan paras laatuaan ja vieläpä tositoimissa koeteltu. Autto kommentoi asiaa Helsingin Sanomille.

Keskustelu Suomen puolustushankinnoista alkoi jälleen Lähi-idän tutkija Timo R. Stewartin Ylen julkaisemasta kolumnista, jossa hän piti Daavidin lingon hankkimista virheenä. Stewartin mukaan hankinta antaa Israelille mahdollisuuden ”kiristää” Suomea.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että laajat järjestelmähankinnat ovat hyvin pitkiä prosesseja.

– Suomelle tärkeiden ominaisuuksien ja mahdollisten toimittajien arviointi yksistään voi viedä vuosikausia, sitten tehdään päätös. Sen jälkeen toimittaminenkin voi kestää vuosikausia, Autto kertaa.

Heikki Autto kertoo, että Suomen päätös hankkia ilmatorjuntajärjestelmä Israelista perustui aikanaan siihen, että haluttiin valita paras mahdollinen vaihtoehto.

– Niin valitettavaa ja raadollista kuin se onkin, tämä järjestelmä on sodassa koeteltu esimerkiksi Israelin ja Iranin välisessä konfliktissa.

– On ollut vaikuttavaa, miten se on toiminut, kansanedustaja toteaa.

Myös maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ottaa puolustushankintoja koskevaan keskusteluun kantaa. Hän kritisoi tutkija Stewartin näkemyksiä Venäjän kannalta hyödyllisiksi.

– Kremlin pussiin pelataan, kun pidetään ”virheenä”, että Suomea puolustetaan parhaalla mahdollisella ilmapuolustusjärjestelmällä, johon tulee vielä julkisuudessa olleiden tietojen mukaan merkittävästi suomalaista teknologiaa, Essayah kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.