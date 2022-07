Heikentynyt terveydentila voi johtaa aseluvan perumiseen

Länsi-Uudenmaan poliisi muistuttaa tiedotteessa, että terveydentilalla on suora vaikutus ampumaharrastukseen ja aselupaan. Aselupa ei ole ikuinen, ja siihen vaikuttavat myös muut elämäntilanteeseen liittyvät seikat.

Mikäli aseluvanhaltijan terveydentila heikkenee merkittävästi, saattaa hän olla sopimaton pitämään hallussa esimerkiksi aseita, aseen osia tai patruunoita. Poliisi toivookin, että yksityishenkilöt sekä terveydenhuollon ja sosiaaliviranomaisen edustajat tekisivät ilmoituksen poliisille henkilöistä, joilla on aselupa, mutta joiden terveys on pysyvästi ja merkittävästi heikentynyt. Tällainen heikentyminen voi liittyä esimerkiksi muistisairauteen.

Ilmoituksen myötä poliisin on mahdollista perua aselupa, jos edellytykset täyttyvät. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Viestiin tulee kirjoittaa sekä omat että sen henkilön yhteystiedot, jota ilmoitus koskee.

Aseluvan peruuttaminen on perusteltua myös silloin, kun henkilö on pysyvästi lopettanut sen harrastuksen, jonka perusteella lupa on myönnetty. Tällöin aseturvallisuus edellyttää, että harrastuksen hiipuessa myös tarpeettomiksi käyneistä aseista luovutaan.

Peruutus on maksutonta poliisipalvelua. Jos yksityishenkilö haluaa peruuttaa oman aselupansa, tulee hänen tehdä ajanvaraus asetarkastuspäivälle Espoon pääpoliisiasemalle. Tällä hetkellä aseentarkastuspäivä on joka viikon tiistaina. Mukaan tulee ottaa ne aseet, joista haluaa luopua, sekä niihin liittyvät lupadokumentit.