Hei hallitus, älä kasvata veropohjaa vaan kasvata kansalaisten varallisuutta

Hallitus perustelee uusia veroja sillä, että se on ”veropohjan paikkaamista”, koska hallituksen mukaan ”verotuksessa on aukkoja”.

Tällainen puhe on pelkkää sumutusta ja sanakikkailua. Hallitus yrittää saada jokaisen uuden veron näyttämään muka loogiselta ja suorastaan välttämättömältä.

Oikeastihan jokainen uusi vero vie ihmisiltä entistä enemmän heidän omaa rahaansa. Mitä enemmän hallitus kehittää uusia veroja, sitä enemmän rahaa se napsii kansalaiselta. Kyse ei ole mistään ”aukkojen paikkaamisesta” vaan uusien verojen keksimisestä ja kansan kurjistamisesta.

Osa veroista on tietenkin ihan paikallaan. Me kaikki annamme mieluusti rahojamme esimerkiksi koulutukseen, terveydenhoitoon ja puolustusmenoihin. Verorahat ovat yhteisiä panoksiamme niihin asioihin, jotka ovat Suomelle ja suomalaisille välttämättömiä.

Silti suuri osa veroista on vain kansalaisten rahojen viemistä sellaisiin asioihin, joihin emme haluaisi antaa rahojamme. Meidän jokaisen palkkakuitista nyhdetään liikaa valtiolle. Tämän takia työntekijä ei pysty enää elättämään itseään palkallaan, vaan hän joutuu nostamaan erilaisia tukia. Tämän takia hoitajat tarvitsevat palkankorotuksia, koska heidän palkastaan napataan aivan liian iso osa veroina valtion kassakirstuun. Tämän takia yrittäjän ei kannata palkata uutta työntekijää, koska verojen ja työnantajamaksujen osuus on suhteettoman suuri.

On täysin vinksahtanutta, että vasemmisto haluaisi viedä meiltä kaikilta entistä enemmän rahaa, ja tätä se kehtaa kutsua ”veropohjan paikkaamiseksi”.

Vauras kansa = vahva valtio

Hallituksen pitäisi keskittyä vahvistamaan kansalaisten omaa taloutta. Viisas valtio auttaa jokaista vaurastumaan, jotta ihmisten rahat säilyvät ja kasvavat. Kansalaisen vahva talous on samalla puskuri pahan päivän varalle. Kun raha-asiat ovat kunnossa, se kantaa perillisille asti – ja kotitalouksien vauraus on myös kansakunnan vaurautta.

Tällä hetkellä emme ole lähelläkään tätä tavoitetta. Suomi on kotitalouksien varallisuuden suhteen surkeassa tilanteessa. Credit Suissen vuoden 2021 tilastojen mukaan Suomessa aikuisen keskimääräinen varallisuus on ainoastaan reilut 180 000 dollaria. Muut Pohjoismaat menevät reilusti ohi. Norjassa aikuisen keskimääräinen varallisuus on noin 330 000 dollaria, Ruotsissa 380 000 dollaria ja Tanskassa jopa 420 000 dollaria. Me suomalaiset elämme kuin Albaniassa, koska tuloverolla ja perintöverolla on estetty perheiden vaurastuminen.

Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää lopettaa perheiden kurjistaminen ja päivittää verotusjärjestelmäämme. Palkkatulojen verotusta täytyy keventää. Sama pätee perintöveroon: mitä pienempi perintövero, sitä vauraampi kansakunta. Perheiden varallisuuden täytyy säilyä perheillä.

Toistan vielä kerran: kansalaisten pitää saada kerryttää varallisuutta, sillä kotitalouksien omistukset ja rahavarat ovat ihmisille tärkeä voimavara tiukoissa paikoissa. Valtion tehtävänä ei ole haalia omaisuutta, kasvattaa byrokratiaa saati leikkiä rahaa jakavaa helikopteria, vaan valtion tehtävänä on auttaa kansalaisia vaurastumaan turvallisessa maassa.

Mitä pitäisi tehdä?

Meidän jokaisen suomalaisen taloutta vahvistetaan kolmella tavalla: parannetaan yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä, lisätään paikallista sopimista ja kasvatetaan ammattitaitoista maahanmuuttoa.

Ensimmäiseksi hallituksen on parannettava yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä. Käytännössä siis pitää keventää työnantajamaksuja ja helpottaa palkkaamista. Lisäksi yrittäjien eläkejärjestelmästä täytyy tehdä joustavampi, ja kansalaisen on voitava helposti yhdistää esimerkiksi opiskelu ja osa-aikayrittäjyys.

Toiseksi hallituksen pitää lisätä paikallista sopimista, sillä se on etu meille kaikille. Eri paikkakunnilla, eri yrityksissä ja eri toimialoilla on täysin erilaiset toimintaympäristöt: jossain on helpompi antaa työsuhde-etuja, jossain taas työajan joustavuus on kynnyskysymys. Tämän vuoksi valtakunnalliset työehtosopimukset eivät enää kannattele elinkeinoelämäämme, vaan ne estävät uusien työpaikkojen syntymistä.

Kolmanneksi hallituksen on lisättävä ammattitaitoista maahanmuuttoa. Meidän täytyy olla houkuttelevampi kohde esimerkiksi intialaisille koodareille, eurooppalaisille korkeakoulutetuille ja aasialaisille hoitotyöhön haluaville osaajille. Me tarvitsemme Suomeen ihmisiä, jotka haluavat oppia kielemme ja tulla osaksi työelämäämme. Tätä tavoitetta ei edistetä lainkaan korkealla verotuksella.

Ei siis enää yhtään enempää veroja eikä jäykistävää sääntelyä. Mieluummin enemmän työpaikkoja, enemmän työntekijöitä ja enemmän varallisuutta.

Aina kun hallitus sanoo ”paikkaavansa” veropohjaa, katso tarkkaan, kuinka paljon rahaa se on viemässä juuri sinulta.