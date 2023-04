Yhdysvaltain asevoimien komentaja, kenraali Mark Milley on syksystä 2022 toistuvasti sanonut, että Ukraina ei voi saavuttaa sotilaallista voittoa Venäjästä ja että sen on oltava jossain vaiheessa valmis käymään neuvottelupöytään. Myöskään Venäjä ei voi hänen mukaansa voittaa sotaa sotilaallisin keinoin.

Maansa asevoimien puolustushaarakomentajien puheenjohtajana toimivan Milleyn Ukrainan kannalta pessimistiset näkemykset ovat ehtineet herättää kummeksuntaa ja närkästystä Atlantin molemmin puolin. Nyt hän tarkentaa ajatteluaan amerikkalaisen Puck News -verkkolehden haastattelussa.

– Ensinnäkään en ajattele optimistisesti, pessimistisesti enkä tappiomielialan vallassa, vaan realistisesti. Olen sotilas ja yritän käsitellä realistisesti monia sotilaallisia tekijöitä, jotka liittyvät taistelun ja sodan käymiseen. Se perustuu tiedusteluanalyysiin, Milley sanoo.

– Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ukrainalaiset ovat pärjänneet äärimmäisen hyvin. Mielestäni he ovat perusteellisesti lyöneet Venäjän armeijan, hän toteaa.

Se, että Ukrainan kokoisen maan asevoimat ovat kyenneet jokseenkin kylmiltään estämään mahtavana pidettyä Venäjän armeijaa saavuttamasta strategisia tavoitteitaan, ei ole hänen mukaansa mitenkään vähäpätöinen asia.

– Se on uskomaton sotilaallinen saavutus – sitä se todella on.

”Haluamme, että he voittavat”

Kenraali Milley yhtyy lännessä vallitsevaan näkemykseen, jonka mukaan Venäjän voitto kannustaisi Kiinan ja Iranin kaltaisia valtioita vastaaviin sotaretkiin, jolloin sääntöperusteinen maailmanjärjestys haihtuisi kuin savuna ilmaan. Vallitseva maailmanjärjestys, jota Vladimir Putin ja Kiinan Xi Jinping pyrkivät määrätietoisesti horjuttamaan, on hänen mielestään ollut juuri se tekijä, jonka ansiosta 1900-luvulla koetuilta verisiltä suurvaltasodilta on kyetty välttymään.

– Ukrainalle kyseessä on eksistentiaalinen taistelu oman vapautensa puolesta. Natolle Euroopassa, Yhdysvalloille ja muille maille kyse on kuitenkin pelisäännöistä, hän sanoo.

Hän muistuttaa presidentti Joe Bidenin ja keskeisten eurooppalaisten johtajien määritelleen voiton niin, että Ukraina säilyy vapaana, itsenäisenä ja suvereenina maana, jonka alue on koskematon. Tämä riittää hänen mukaansa varmistamaan sen, että sääntöihin perustuva järjestys pysyy voimassa ja Putin on lyöty.

– Tietenkin haluamme, että Ukraina voittaa. Emme käyttäisi miljardeja ja taas miljardeja Ukrainaan, jos ajattelisimme toisin. Haluamme, että he voittavat. Heidän on voitettava. Aiomme tehdä kaikkemme auttaaksemme heitä voittamaan, sillä päämäärä on Yhdysvalloille, Natolle ja Euroopalle niin tärkeä, hän toteaa.