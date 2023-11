He ovat Moskovan ”orjasotureita”, lähetetään julmiin lihahyökkäyksiin

Ukrainassa taistelevien mobilisoitujen venäläissotilaiden omaiset kertovat, että heidän miehensä kutsuvat itseään ”orjasotureiksi” ja ”gladiaattoreiksi”.

Sotilaiden sanotaan olevan uupuneita ja masentuneita sekä taistelevan vakavasti sairastuneina tai loukkaantuneina. Sotilaat joutuvat lisäksi hankkimaan itse varusteensa, valittavat komentajiensa olevan juoppoja ja lähettävän heidät ”lihahyökkäyksissä” surman suuhun.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen kertoo viestipalvelu X:ssä, kuinka omaiset kokoontuivat 19. marraskuuta harvoin sallittuun mielenosoitukseen Novosibirskin kulttuuritalossa. Tapahtuma järjestettiin sisätiloissa, ja läsnäolo oli rajattu koskemaan vain omaisia ilman tiedotusvälineitä, jotta viranomaiset eivät joutuisi kiusalliseen tilanteeseen.

Uutissivusto Mobilization News kertoo Telegram-kanavallaan, että tilaisuudessa kuvattu video keskusteluineen vuoti julkisuuteen.

Omaisten kerrotaan listanneen useita huolestuttavia asioita venäläissotilaiden tilanteesta Ukrainan rintamalla:

• Joukkoja ei ole kierrätetty ollenkaan tämän vuoden aikana, minkä takia mobilisoidut sotilaat eivät pääse pois etulinjasta lepäämään.

• Sotilaat ovat masentuneita ja äärimmäisen väsyneitä, koska he ovat olleet etulinjassa ympäri vuoden ilman tietoa palveluksen loppumisesta.

• Heille ei anneta univormuja, varusteita tai toimivia suojaliivejä – heidän on ostettava kaikki itse tai maanmiestensä keräämällä rahalla.

• Suurin osa on saanut vain yhden loman, ja osa ei ole saanut lomaa ollenkaan.

• Jotkut mobilisoiduista taistelevat vakavista terveysongelmista huolimatta.

• Komentajat juopottelevat, ja sotilaita lähetetään ”lihahyökkäyksiin”.

”Lihahyökkäyksellä” tarkoitetaan käytännössä menneiden aikojen taistelutantereet mieleen tuovia ihmisaaltoja vihollisen asemia kohti ilman tykistön tukea ja koordinaatiota eri aselajien ja joukkojen kesken

Erään sukulaisen mukaan sotilaat kutsuvat itseään nyt ”gladiaattoreiksi”.

– Se on hyvä rinnastus. Heti kun kävi ilmi, että mobilisoitujen rintamapalvelus kestää määrittelemättömän ajan ja se muuttui kuin orjuudeksi heille, niin aloimme nähdä asian juuri näin.

