He istuvat ryhmässä, jolla on jäljellä hallitusneuvottelujen kovin työ

Kun hallitusneuvotteluissa alkaa hallituksen muodostajan mukaan maali häämöttää, saattaa suurin työ olla jäljellä esimerkiksi työelämässä ja sotessa. Niitä käsittelevien työryhmien eli reformipöytien lisäksi tuleen joutuvat erityisesti neuvottelujen vetäjät eli neljän puolueen puheenjohtajan ryhmä.

Oma lukunsa on Säätytalon hallitusneuvottelujen talousryhmä eli reformipöytä 1, joka on varsinaiselta nimeltään ”Kestävä julkinen talous”. Sen tehtäväksi on määritelty ”pöydässä käsitellään talous- ja finanssipolitiikkaan, kehyssääntöön, säästötoimiin, verotukseen, omistajapolitiikkaan sekä eläkejärjestelmään liittyviä kysymyksiä”.

Ryhmän on siis löydettävä ja päätettävä keinoista valtion budjetin kuuden miljardin vuosittaiseksi sopeutukseksi. Tiistaina hallituksen muodostaja Petteri Orpo totesi ryhmästä, että ”täysi sympatia sinne, koska tiedän, että se on kovaa hommaa”.

Ryhmään kuuluvat Matias Marttinen (puheenjohtaja, kok.), Sari Sarkomaa / Sinuhe Wallinheimo (kok.), Sakari Rokkanen (sihteeri, kok.), Mikko Martikkala (sihteeri, kok.), Jani Mäkelä (ps.), Ville Vähämäki (ps.), Juhani Huopainen (sihteeri, ps.), Kai Järvikare (sihteeri, ps.), Anders Adlercreutz (r.), Mats Nylund (r.), Laura Ollila (sihteeri, r.), Peter Östman (kd.), Jukka Palokangas (kd.) ja Tapio Luoma-aho (kd.).

Oheiset kuvat on otettu hallitusneuvottelujen alkuvaiheessa.