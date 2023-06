”He haluavat 250 miljoonaa dollaria” – Aleksandr Lukashenko kommentoi Wagner-kapinaa

Valko-Venäjän diktaattori Aleksandr Lukashenko kommentoi Minskissä 27. kesäkuuta järjestetyssä kenraalien epolettien jakotilaisuudessa Wagner-joukkojen juhannuskapinaa Venäjällä, kertoo Valko-Venäjän uutistoimisto BelTa.

– En peittele, että oli tuskallista seurata viimeaikaisia tapahtumia Etelä-Venäjällä. Myös monet kansalaisistamme ottivat ne myös sydämelleen. Sillä isänmaamme on yhteinen.

Lukashenko korosti, että hän haluaa kommentoida asiaa, koska ”Valko-Venäjällä oli rooli tilanteen ratkaisemisessa”.

– Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon median, erityisesti venäläisen, viimeisimmät valeuutiset ja vihjailut. Meidän maasta karannut oppositiommekin on alkanut sählätä.

Aiemmin kesäkuun alussa Valko-Venäjän KGB:n johtaja Ivan Tertel väitti, että ”maasta karannut oppositio” on pyytänyt ”läntisiltä rahoittajiltaan” 250 miljoonaa dollaria Valko-Venäjän epävakauttamiseksi.

Tämän KGB:n väitteen Lukashenko kytki myös Venäjän kapinayritykseen, jonka aiheuttajaksi on Venäjän mediassa alettu esittää länsimaita.

– He [oppositio] kuitenkin ottivat varaslähdön. He yrittävät kovasti näyttää jotain tuloksia holhoajilleen. He haluavat epätoivoisesti saada tuon 250 miljoonaa dollaria. He jakavat sen siellä [ulkomailla], kun taas ne muutamat meillä olevat sekopäät, joita emme ole vielä puhdistaneet, he ei eivät saa mitään. Heistä tulee vain tykinruokaa, selitti Lukashenko.

Seuraavaksi Lukashenko kytki kapinayritykseen Ukrainan asevoimien valkovenäläiseen Kastuś Kalinoŭski–rykmentin.

– He [Valko-Venäjän oppositio] ovat ehtineet jopa julkaista julistukset ja suunnitelmat, puhun karanneista. He ovat kuulemma valmiita toteuttamaan jopa seuraavan ”aseellisen kapinan” näytöksen – pitäähän sitä näyttää [rahoittajilleen]. Sellaisia tapauksia on jo ollut. Kuinka hulluiksi ne niin sanotut kalinovskilaiset ovat tulleet. Heidäthän on ajattu rintamalle, sotimaan. Ja nyt kuulivat: ”Valko-Venäjällä on lähes vallankumous”. Yrittivät rynnätä tänne, mutta rintamakarkuruuden estävä yksikkö sanoi: ”Takaisin pojat, ei ole oikea aika”, selitti Lukashenko.

Lukashenko kehui, että ”kun nämä tapahtumat olivat käynnissä Venäjällä, annoin kaikki määräykseni armeijan asettamiseksi heti täyteen valmiustilaan”.

– Mikään niistä räkäisistä Telegram-kanavat ei edes inahtanut mitään sitä vastaan. Ei yksikään perhe, ei vaimot, ei lapset, ei vanhemmat, ei kukaan. Armeija, koko asevoimat, mukaan lukien myös miliisi ja erikoisyksiköt asetettiin puolessa päivässä täyteen taisteluvalmiuteen.

Lukashenkon mukaan Venäjän kapinayrityksessä kukaan ei ole sankari.

– Minä sanoin: ”Ei missään tapauksessa tehdä sankaria minusta, ei Putinista, ei Prigozhinista”. Koska me päästimme tilanteen käsistämme ja sitten ajattelimme, että asia unohtuu, muttei unohtunut. Ja niin törmäsivät kaksi ihmistä, jotka rintamalla sotivat. Tässä asiassa ei ole sankareita.