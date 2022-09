”He eivät enää halua taistella” – Kenraalin mukaan sodan suunta kääntyi pysyvästi

Ukrainan asevoimien onnistunut vastahyökkäys Harkovan alueella on muuttanut ihmisten ja valtioiden suhtautumista Ukrainan sotaan, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges.

Hänen mukaansa Ukrainan operaation myötä ”myytti Venäjän väistämättömästä voitosta” murtui.

– Ihmiset kaikkialla maailmassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa, alkavat ajatella, että Ukraina voi voittaa sodan, Hodges sanoo Kyiv Independent -lehdelle.

Hän korostaa, että Ukrainan pitää kuitenkin ylläpitää painetta ja evätä Venäjältä mahdollisuus ryhmittää joukkojaan uudelleen. Se ei ole helppoa.

– Nämä ukrainalaissotilaat ovat tällä hetkellä uupuneita, mutta he eivät ole yhtä väsyneitä kuin venäläiset.

Hodges muistuttaa, että sotaa ei ole voitettu eikä vielä pidä suunnitella voitonparaateja. Aloite on siirtynyt Ukrainalle.

– Edessä on vielä paljon taisteluita. Mutta uskon kuitenkin, että Ukraina on päässyt sellaiseen vauhtiin (momentum), ettei sitä voi kääntää

Hodges korostaa, että Ukrainan onnistunut vastahyökkäys Harkovan alueella ei ollut mikään ihme, vaan se oli useiden toisiinsa kytkeytyvien asioiden lopputulos.

– Ensinnäkin Ukrainan asevoimien pääesikunta suunnitteli ja valmisteli sen erittäin huolellisesti ja perusteellisesti.

Hän nostaa esille Ukrainan onnistuneen harhautussuunnitelman. Ukraina viesti pitkään tekevänsä hyökkäyksen Etelä-Ukrainan Hersonin alueella, jossa ukrainalaisjoukot ovat edenneet myös.

– Ukrainalaisten sotilaiden ja johtajien kurinalainen suoritus kaikilla tasoilla on ollut tärkeää. Lännen toimittamia aseita on käytetty taitavasti – tapa, jolla ukrainalaiset käyttävät niitä tuhotakseen venäläisten ampumatarvikevarikkoja ja komentokeskuksia.

Hodges korostaa lisäksi operaatioturvallisuuden merkitystä. Operaatioturvallisuus tarkoittaa toimintatapoja, joilla suojataan omaa toimintaa vihollisen tiedustelulta ja vaikutukselta.

– Tiesimme enemmän venäläisten toimista kuin ukrainalaisten, ja niin sen pitääkin olla.

– Kaikki tämä suunnattiin taisteluhaluttomia venäläisiä joukkoja vastaan. He eivät halua taistella, he ovat uupuneita ja heidän logistiikkansa on heikentynyt. Ja sitten Ukrainan pääesikunta valitsi oikean ajan ja paikan omien joukkojen keskittämiselle – ja niin saatiin aikaan tämä tulos.