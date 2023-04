HBL: Nämä käytetyt autot menevät huonoiten kaupaksi

Käytettyjen sähköautojen myynti on nyt vahvassa nousussa, uutisoi Hufvudstadsbladet. Vuonna 2022 käytettyjä sähköautoja myytiin lähes 20 000, kun luku vain kaksi vuotta aikaisemmin oli 3400. Sähkö alkaa olla uusi normaali, toteaa Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti.

HBL:n mukaan käytettyjen sähköautojen ja käytettyjen bensiini- ja dieselautojen kauppa ovat nyt kuin eri maailmoista. Käytettyjen sähköautojen mediaanihinta on Nettiautossa noin 50 000 euroa, kun taas bensiiniautoilla vastaava on vain 7000 euroa. Toki sähköautot ovat yleisesti ottaen varsin uusia, lehti muistuttaa.

Kalalahden mukaan kalliimman hintaluokan käytetyt bensiiniautot menevät nyt huonosti kaupaksi.

– Kalliit bensiiniautot, hintaluokassa yli 30 000 euroa, ovat tällä hetkellä hankalimmin myytävissä. Niiden keskimääräinen myyntiaika on nyt 58 vuorokautta.

– Nopeimmin kaupaksi menevät ovat saman hintaluokan sähköautot. Silloin myyntiaika on keskimäärin 29 vuorokautta, hän kertoo.

Suurimmillaan käytettyjen sähköautojen kysyntä kävi keväällä 2022, jolloin polttoaineen hinta olivat nousseet rajusti. Tänä vuonna kasvussa on ollut etenkin kalliiden, eli yli 30 000 euron sähköautojen myynti. Tesla on tämän kategorian ykkönen, Kalalahti kertoo. Vuodenvaihteen jälkeen Nettiautossa on myyty yli 700 Tesla Model 3-autoa.

Bensiiniautoista vain Volvo XC 60-merkkiä on myyty enemmän.

– En usko että kestää pitkään ennen kuin Tesla Model 30 on myydyin yli 30 000 euron auto, myös bensiini- ja dieselautot mukaan lukien. Enää ei tarvitse miettiä milloin sähköauto on valtavirtaa. Tässä hintaluokassa se on jo sitä.