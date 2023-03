Havainto rintamalta: Venäjän rynnäkköjoukoilla on vakava heikkous

Sodasta aktiivisesti sosiaalisessa mediassa kirjoittava ukrainalaisupseeri jakaa havaintojaan Venäjän käyttämistä rynnäkköosastoista.

Hän huomauttaa, että on olennaista erotella moniin Venäjän asevoimien yksiköihin sisältyvät, ennalta koulutetut rynnäkköjoukot tilapäisistä iskuryhmistä. Pysyviä osastoja on pataljoona- rykmentti ja prikaatitasolla, ja niiden koko vaihtelee komppaniasta vahvistettuun pataljoonaan.

Muun muassa Itä-Ukrainan Bahmutin edustalla on käytetty tilapäisiä ja improvisoituja rynnäkköosastoja, joiden taisteluteho on huomattavasti vähäisempi. Niiden koordinaatiossa, yhteistoiminnassa ja motivaatiossa on usein suuria puutteita. Tilapäisyksiköt ovat kooltaan yleensä komppanian tai joukkueen kokoisia.

– Tilapäiset rynnäkköjoukot muodostetaan tiettyä tehtävää varten, eivätkä ne saa lisäkoulutusta tai mahdollisuutta kohentaa koordinaatiotaan. Kun tehtävä on suoritettu, osasto lakkautetaan ja sen sotilaat palautetaan aiempaan yksikköönsä, Ukrainan asevoimien reservissä palveleva upseeri kirjoittaa Twitterissä.

Hän viittaa rintamalta saatuihin tietoihin, joiden perusteella tilapäisten iskujoukkojen laatu on kyseenalainen. Ne ovat usein vetäytyneet ensimmäisten tappioiden jälkeen.

– Jos vihollinen esimerkiksi havaitsee, että ukrainalaisilla on vain kymmenen sotilasta juoksuhaudassa eikä merkittäviä panssarintorjunta-aseita, niin he voivat muodostaa viisinkertaisen ylivoiman iskuryhmällä ja tukea sitä muutamalla panssarivaunulla lisätäkseen onnistumisen mahdollisuuksia, upseeri toteaa.

Taisteluun lähetetyt rynnäkköjoukot ovat osoittautuneet alttiiksi Ukrainan hämäykselle. Joukkoja on lähetetty ennenaikaisesti eteenpäin esimerkiksi silloin, jos tykistön on luultu tuhonneen Ukrainan puolustusasemat.

Upseerin mukaan Wagner-joukkojen taistelua Bahmutin luona on seurattu tiiviisti Venäjän sotilasjohdossa. Moniin yksiköihin on luotu uusia rynnäkköjoukkoja läpimurtojen aikaansaamiseksi. Niiden toimintakyky vaihtelee prikaatin voimavarojen ja johdon pätevyyden mukaan.

– Osa ”Storm”-yksiköistä on saanut laajaa koulutusta kokeneilta ohjaajilta tiimityöskentelyn kohentamiseksi. Muut on kasattu nopeasti haluttomista sotilaista, mikä on johtanut vaihtelevaan laatuun, ukrainalaisupseeri sanoo.

Hän kertoo ainakin kahdesta Ukrainan asevoimien tietoon tulleesta tapauksesta, jossa venäläissotilaita oli uhattu siirrolla rynnäkköosastoihin. Ilmeisesti osa niistä on muodostettu rangaistusjoukoiksi, joihin siirretään ongelmallisia tai niskuroivia sotilaita.

Ukrainan kannalta haasteena on, että iskuryhmät ovat osoittautuneet joustaviksi niille annetuissa tehtävissä. Ne ovat löytäneet ajoittain heikkoja kohtia staattisissa puolustuslinjoissa.

– Arvioni on, että Kreml tekee laajamittaista koetta sopeutuakseen haasteisiin. Sotilasjohtajat yrittävät soveltaa johdolta saamiaan käskyjä vaihtelevalla menestyksellä, upseeri sanoo.

13/ While not without flaws, some Storm units have proven to be formidable in assault missions. Their adaptability and flexibility allows them to successfully locate and engage weak points in static and non-maneuverable defenses. pic.twitter.com/svLSsIz7to

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) March 12, 2023