Hätähuuto kuljetusalalta: Polttoaineveroa nostetaan keskellä energiakriisiä

Aiemmin tehtyjen päätösten nojalla Suomi on korottamassa polttoaineveroa vuoden vaihteessa.

– Tässä tilanteessa polttoainekustannusten lisääminen edes vähäisessä määrin on järjetöntä, sanoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Hallitus on vuonna 2019 tekemällään päätöksellä korottamassa niin kutsutun parafiinisen dieselin polttoaineveroa vuoden 2023 alusta kahdella sentillä litralta. Suurin osa dieselin kulutuksesta on parafiinista, joten veronkorotus on nostamassa dieselin hintaa.

Päätös veronkorotuksesta tehtiin täysin erilaisissa olosuhteissa ilman näkymää nykyiseen energian ja polttoaineen hintakriisiin. Jokainen sentti lisää polttoaineen hintaan kasvattaa kuljetus- ja logistiikkayritysten kustannuksia 13 miljoonalla eurolla.

– Jos Suomi etenee suunnitelman mukaan, se kulkee aivan eri suuntaan kuin kilpailijamaat. Moni Euroopan maa on alentanut polttoaineveroja EU:n energiaverodirektiivin minimitasolle vastauksena energian hinnan kallistumiseen, Ylälehto muistuttaa.

Veronkorotus peruttava budjettiriihessä

SKAL vaatii hallitusta perumaan parafiinisen dieselin veronkorotuksen ja harkitsemaan polttoaineen valmisteveron laskemista EU-minimiin.

Polttonesteiden hintaan voidaan poliittisen päätöksenteon myötä vaikuttaa valmisteveron, arvonlisäveron ja jakeluvelvoitteen tasolla. Kaikki nämä keinot on pidettävä keinovalikoimassa, SKAL vaatii.

Myös kuljetusalan esittämän, jo päätetyn, ammattidieseljärjestelmän valmistelua on kiirehdittävä. Jos parafiinisen ja aromaattisen dieselin veroero halutaan poistaa, voidaan se tehdä myös kustannusneutraalisti alentamalla aromaattisen dieselin veroa, SKAL esittää.

Järjestö vaatii myös, että vuodelle 2024 suunniteltu jakeluvelvoitteen nostopäätös perutaan vallitsevan kustannuskriisin vuoksi.

– Päätöksiä ei voi tehdä kuplassa ja viedä läpi kuplassa. Hallituksen tulee seurata vallitsevaa aikaa ja tehdä vaadittavia korjausliikkeitä, jotta kilpailukykymme säilyy, Ylälehto muistuttaa.