Harva autoilija välttyy tuulilasin vaurioilta

Vain joka neljäs autoilija on täysin välttynyt tuulilasin tai muun auton ikkunalasin vaurioilta, selviää vakuutusyhtiö LähiTapiolan kyselystä.

Yleisimmin eli 60 prosentissa tapauksia kyseessä on ollut pieni tuulilasiin tullut särö tai iskemä. Muihin kuin tuulilasiin tulleita vaurioita on kohdannut selvästi pienempi osa vastaajista. Tuulilasin halkeaman tai muun laajemman vaurion taas on kokenut lähes joka kolmas (29 prosenttia).

– Pieni iskemä tuulilasissa voi tuntua harmittomalta, mutta kuten tulokset näyttävät, se voi hyvin herkästi levitä halkeamaksi. Lämpötilan vaihtelu, lasiin kohdistuva isku tai paine ja ihan ajaessa syntyvä tärinä voi saada vauriokohdan laajenemaan. Siksi tuulilasi kannattaakin aina viedä korjattavaksi mahdollisimman pian, jotta vältetään esteet kuljettajan näkökentässä ja paljon laajemmat korjaustyöt, sanoo LähiTapiolan korjauspalveluiden asiantuntija Tommi Helosvuo tiedotteessa.

LähiTapiolan kaskovakuutuksesta korvataan vuosittain noin 50 000 autojen lasivahinkoa. Karkeasti sanoen lasivahingot ja autopalvelu- eli hinausvahingot muodostavat kappalemääräisesti noin puolet kaskosta korvatuista vahingoista. Ne ovat siis hyvin yleisiä ajoneuvovahinkoja.

Kyselytulosten mukaan useampi mies- (35 prosenttia) kuin naisautoilija (23 prosenttia) kertoo autonsa tuulilasin haljenneen tai muuten laajemmin vaurioituneen. Pienemmissä särökokemuksissa ei sen sijaan juuri näy eroa sukupuolten välillä.

– Voisiko olla niin, että naiset herkemmin korjauttavat pienet lasivauriot, jolloin ne eivät pääse leviämään halkeamaksi. Tai sitten miehet ajavat enemmän ja siten joutuvat liikenteessä useammin tilanteisiin, joissa auto altistuu kiveniskemille. Tämä on tosin vain arvailua, eivätkä kyselytulokset anna siihen vastausta, pohtii LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta ja autopalveluista vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

Pieni kivi tai nasta aiheuttaa valtaosan vahingoista

Selvä enemmistö eli peräti 92 prosenttia vastaajista kertoo vahingon aiheutuneen lasiin lentäneen kiven, nastan tai jonkin muun pienen esineen takia.

Mikään muu vastausvaihtoehdoista ei noussut yli kymmeneen prosenttiin. Esimerkiksi isommasta esineestä ikkunalasin arvioi vaurioituneen kuusi prosenttia vastaajista, ilkivallan seurauksena neljä prosenttia ja sääolosuhteiden, kuten myrskyn tai raesateen takia, kolme prosenttia.

Vaurioita syntyy tulosten mukaan harvoin myös lasia pestessä tai lumesta tai lehdistä puhdistaessa.

– Yleiskuva on siis se, että selvästi useimmin autossa vaurioituu tuulilasi, ja syynä siihen ovat teillä renkaista lentävät kivet, sepeli ja nastat. Kiveniskemien vaaranpaikkoja ovat esimerkiksi moottoriteiden ramppien ja liittymien jälkeiset tieosuudet, joissa renkaan pyörintänopeuden kasvun myötä keskipakovoima heittää renkaan uriin ja lamelleihin kiinni jääneitä epäpuhtauksia. Näissä tilanteissa turvavälin hyödyt kasvavat, sanoo Alaviiri.

Hän avaa, miten meistä kukin voi ajotyylillään ehkäistä lasivahinkoja.

– Jo turvallisuussyistä kannattaa aina pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan, jolloin myöskään lentävät kivet eivät osu niin todennäköisesti tai ainakin pienemmällä voimalla omaan tuulilasiin. Ohitustilanteissa on myös tärkeää jättää riittävästi väliä ohitettavaan. Esimerkiksi moottoritiellä omalle kaistalle kannattaa palata vasta, kun turvaväli ohitettavaan on jo kasvanut riittävän suureksi.

Keväällä lumesta vapautuvalla asfaltilla irtokivet ja nastat voivat kuitenkin lennellä renkaista yllättävästi.

– Kaikkia vahinkoja emme toki voi ajotyylillä ehkäistä, mutta monia kuitenkin. Lopulta on hyvä muistaa, että rikkoutunut tuulilasi on myös riski matkustajien turvallisuudelle. Nykyautoissa lasi on usein osa auton kantavia rakenteita, ja jos se on vaurioitunut, voi se suojata heikommin kyydissä olijoita törmäyksessä, sanoo Helosvuo.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 6.–16. tammikuuta 2023 välisenä aikana kaikkiaan 1 043 suomalaista. He edustavat Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Auton lasivahinkoihin liittyviin kysymyksiin vastasi vajaat 900 henkilöä, jotka omistavat auton, joilla on auto käytettävissä tai jotka ovat ajaneet autoa viimeisen 12 kuukauden aikana. Tutkimuksen toteutti Kantar Public. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä.