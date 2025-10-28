Harmaus ei helpota

Pilvisen harmaa sää pitää Suomea otteessaan, eikä muutoksia ole juurikaan odotettavissa loppuviikon aikana. Sateita tulee päivittäin jossain päin maata, ja pilvipeite rakoilee vain paikallisesti, kertoo Foreca.

Tiistain kuluessa hajanaisia sateita on liikkunut etenkin maan etelä- ja itäosassa sekä Lapissa. Lännessä sateet ovat olleet paikallisempia. Sateiden olomuoto on ollut Lappia myöten vettä, lämpötilan ollessa koko maassa plussan puolella.

Pilvisessä säässä lämpötila pysyy myös yöllä plussan puolella suurimmassa osassa maata, mutta pilvipeitteen rakoillessa vähänkin pidempään saattaa tienpinnat painua paikallisesti pakkaselle. Lounais-Suomessa voi kehittyä myös sumua.

Keskiviikoksi säässä ei tapahdu juuri muutoksia. Pilvisyys on runsasta ja hajanaisia sateita tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Lapissa osa sateista voi olla räntää. Päivälämpötila on etelän +8 ja Pohjois-Lapin +2 asteen välillä.

Torstaina Suomea lähestyy lounaasta matalapaine, jonka sadealue leviää päivän kuluessa maan etelä- ja länsiosaan. Samalla idänpuoleinen tuuli voimistuu. Muualla sää on pääosin pilvinen ja vähäisiä sateita tulee paikoin idässä ja pohjoisessa. Lämpötila on Pohjois-Lapin nollan vaiheilta etelän 6–8 asteeseen.

Perjantaina sadealue pysyy lähes paikoillaan maan etelä- ja länsiosassa ja heikkenee vähitellen. Länsi-Lappiin leviää sateita vaihtelevassa olomuodossa. Idässä on enimmäkseen pilvipoutaista eikä lämpötiloissa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Viikonloppuna pilvinen ja monin paikoin sateinen sää jatkuu yhä.