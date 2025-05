”Häntä Donald Trump kuuntelee” – maailmalla kerrotaan Alexander Stubbin puhelusta

Eurooppalaiset johtajat ovat keskustelleet viikonlopun aikana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Puheluilla on Financial Timesin mukaan pyritty vaikuttamaan Trumpiin, joka käy maanantaina puhelinkeskustelun Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kanssa.

Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb keskusteli viikonloppuna Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimessa. Stubb kertoi asiasta Tallinnassa, jossa hän osallistui ulko- ja turvallisuus­politiikkaa käsittelevään Lennart Meri -konferenssiin.

Puhelusta on uutisoitu kansainvälisessä mediassa. The Guardian kertoo, että Trump kuuntelee Stubbia.

– Stubb, yksi harvoista eurooppalaisista johtajista, jolla on suora yhteys Trumpiin, sanoi käyttäneensä vaikutusvaltaansa vakuuttaakseen presidentin muuttamaan käsitystään Venäjän taloudellisesta ja sotilaallisesta voimasta, The Guardian kertoo.

Stubb kertoi Tallinnassa yrittäneensä kertoa Trumpille, ettei Venäjä ole enää suurvalta ”etenkään taloudellisesti”.

– Sen talous on pienempi kuin Italian ja hieman suurempi kuin Espanjan. Sotilaallisesti se yritti kolme vuotta sitten viedä Ukrainan itsenäisen suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden. Tänä vuonna se on edennyt alle prosenttiyksikön verran. Sen ohjauskorko on yli 20 prosenttia ja valuuttavarannot ovat loppuneet, Stubb kuvaili The Guardianin mukaan.

– Kyseessä ei siis ole enää maa, jota voitaisiin pitää suurvaltana. Tällaisia viestejä täytyy välittää. Tämä ei ole helppo peli, mutta Yhdysvaltain hallintoon on vain jatkettava vaikuttamista.

Tiedotustilaisuudessa Stubb kertoi, että Donald Trump on menettämässä kärsivällisyytensä Vladimir Putinin kanssa.