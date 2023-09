Ukraina korjasi lausuntoaan Andriivkan vapauttamisesta – raskaat taistelut jatkuvat

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maliar on korjannut aiempaa lausuntoaan siitä, että Andriivkan kylä olisi saatu vapautettua miehittäjän joukoista.

– Andriivkan tilanne on vaikea ja muuttuva, pidämme peukkuja. Raskaat taistelut jatkuvat, Maliar päivitti tänään iltapäivällä lausuntoaan.

Maliarin mukaan Ukrainan joukot kuitenkin etenevät Bahmutin alueella.

Alueella taisteleva aiemmin Azov-prikaatina tunnettu 3. rynnäkköprikaati ilmoitti pari tuntia sitten Telegram-kanavallaan, että tieto kylän vapauttamisesta on ennenaikainen.

– Klishchiivkassa and Andriivkassa jatkuvat raskaat taistelut. Tällaiset lausunnot ovat haitallisia, vaarantavat ukrainalaissotilaiden hengen sekä haittaavat suoriutumista tehtävässä, Telegram-viestissä todettiin liittyen väitteeseen kylän vapauttamisesta.

Sotaa seuraava Deep State UA kertoo niin ikään, että on liian aikaista sanoa, että alue olisi täysin Ukrainan hallussa. Alueella taistelevat sotilaat ovat kertoneet kanavalle, että venäläissotilaista ei ole täysin päästy eroon, vaan heitä piileskelee edelleen maan alla.

3. rynnäkköprikaatin mukaan he voivat kertoa itse, mikäli saavat alueen hallintaan.

Venäläisjoukot valtasivat Donetskissa Bahmutin lähellä sijaitsevan Andriivkan marraskuussa 2022.

Andriivka not yet liberated, according to Deep State. https://t.co/qquHJclYgh

Update: Hanna Maliar edited her initial post. Apparently, her claim was indeed to premature because she changed the part where she claimed Andriivka is liberated.

"Andriivka 🇺🇦💪‼️the situation is very complex and changeable. We keep our fists together." https://t.co/WGlhDRt65T pic.twitter.com/P8wfCM8Vxx

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 14, 2023