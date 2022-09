Hän vastustaa yhä avoimesti Vladimir Putinia – ”en lähde pakoon”

Venäläinen Lev Shlosberg on tunnettujen toisinajattelijoiden joukossa harvinaisuus. Hän asuu yhä Venäjällä ja häntä ei ole vielä vangittu, kertoo ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

Presidentti Vladimir Putinia ja Ukrainan sotaa avoimesti vastustava Shlosberg asuu Pihkovassa. Hän kuuluu liberaaliin Jabloko-puolueeseen.

Mies ei aio lähteä Venäjältä, vaikka hänen yllään leijailee jatkuva uhka vankilatuomiosta.

– Rakastan Eurooppaa, mutta Eurooppa pärjää ilman minua. Siellä on jo demokraattista. Meillä Venäjällä on kuitenkin demokratiavaje, hän toteaa DN:lle.

Monet toisinajattelijat ovat joutuneet lähtemään maanpakoon.

– Koko venäläinen emigranttiyhteisö toivoo, että ukrainalaiset tekevät heidän puolestaan Putinin vaarattomaksi ja tulisivat tankeilla Moskovaan asti pelastamaan venäläiset. Tämä on todella outoa, kuinka tuollaiseen voi joku uskoa? Itse asiassa se on puhdasta idiotismia.

Shlosberg aikoo siis jatkaa Kremlin arvostelua ja mielipiteidensä esittämistä, vaikka hän kokeekin jatkuvasti uhkauksia ja viranomaisten taholta tulevaa ahdistelua.

Venäläiset tarvitsevat hänen mukaansa ”erittäin vaikean oivalluksen” Putinista ja Ukrainasta ja siitä, mitä todella on tapahtunut.

– Jotta ihmiset voivat muuttua, heidän sisällään pitää tapahtua muutos. Heidän on ymmärrettävä, että katastrofi on tapahtunut. He eivät ole vielä ymmärtäneet sitä.

Oppositiovaikuttajan mukaan syy on se, että ”propaganda on jotain kauheaa”.

– Putin on onnistunut saamaan venäläiset uskomaan, että slaavimaassa, jossa on juutalainen presidentti, voi olla ongelmia natsismin kanssa, hän viittaa venäläispropagandan väitteisin Ukrainasta.

– Yhteiskunta on uponnut syvälle, tullut sydämettömäksi. En ole kuitenkaan menettänyt toivoani, koska olen koulutukseltani historioitsija. Kaikki diktaattorit uskovat, että he voivat päihittää historian ja välttää kaikkien muiden tekemät virheet. Historiaa ei voi kuitenkaan huijata. Ennemmin tai myöhemmin kansa saa tarpeekseen Putinista.

Venäläisten silmien avautuminen ja ajattelun muuttuminen voi Shlosbergin mukaan viedä aikaa, koska nykyinen järjestelmä on vakiintunut heidän maailmankuvaansa.

– Maailmankuvan muuttaminen on aina epämiellyttävää, hän toteaa.

Oppositiovaikuttaja huomauttaa, että saksalaisillakin meni kauan sen ymmärtämiseen, mitä he olivat tehneet natsi-Saksan aikana.

– Saksan natsipuolue olisi voittanut vaalit sodan jälkeen, jos sitä ei olisi kielletty. Saksalaisilta kesti sukupolvi ymmärtää tapahtunut kauhu.