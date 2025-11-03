Hän selvisi lentokoneen täystuhosta – ”Olin onnekas”

Viswashkumar Ramesh on ainoa ihminen, joka selvisi hengissä Air Indian lento-onnettomuudesta. Kesäkuussa tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli yhteensä 241 ihmistä.

Kaikista matkustajista ja henkilöstön jäsenistä vain Ramesh selvisi. Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelussa Ramesh kutsuu selviytymistään ihmeeksi.

– Olin onnekas, Ramesh toteaa.

Elossa selviytyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että miehen elämä olisi jatkunut ennallaan. Hän menetti lento-onnettomuudessa veljensä.

Onnettomuudella on ollut vaikutuksia myös Rameshin perhe-elämään. Ramesh kertoo, ettei enää kykene viettämään aikaa muiden ihmisten kanssa, vaan istuu mielellään yksikseen puhumatta mitään.

– Tykkään vain olla yksin kotonani.

Lento-onnettomuudesta selviytyminen oli niin traumaattinen kokemus, ettei Ramesh halua puhua asiasta vieläkään paljon. Onnettomuus jätti niin syvät henkiset jäljet, että se pyörii Rameshin mukaan hänen mielessään päivittäin.

Onnettomuus aiheutti myös fyysisiä vammoja. Ramesh kertoo kokemistaan kivuista jaloissaan, olkapäissään sekä selässaan. Hän ei ole kyennyt työskentelemään tai ajamaan autoa onnettomuuden jälkeen. Myös hänen kävelykykynsä on heikentynyt tapauksen seurauksena.

Lento-yhtiö Air India on tarjonnut Rameshille 21 500 punnan eli noin 24 500 euron välikorvausta. Ramesh on ottanut korvauksen vastaan. Samalla hänen asianajajansa on ilmoittanut, ettei korvaus tule vastaamaan kaikkia välittömiä onnettomuudesta aiheutuvia kuluja.